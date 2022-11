Luis Enrique ‘amenaza’ a Pedro Sánchez y desvela su promesa con Flick

Nuevo show de Luis Enrique en Twitch en su octava sesión durante el Mundial de Qatar con más de 60.000 personas en directo. El seleccionar nacional ‘amenazó’ a Pedro Sánchez con postularse a Presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales y desveló su promesa con Flick tras el España – Alemania.

Tras el empate entre España y Alemania, Luis Enrique volvió a stremear en su canal de Twitch y afirmó que la jornada de recuperación había ido bien, que los jugadores pudieron ver a sus familias y que Gavi estaba perfectamente para el próximo duelo ante Japón el jueves.

El seleccionador nacional también se postuló a Presidente del Gobierno ‘amenazando’ a Pedro Sánchez con quitarle el puesto: «Podría ser una opción. Eso sí. Me comprometería a que si en el primer año no cumplo el 50% de las cosas que prometo en campaña, lo dejo. No estaría mal. El que quiera gobernar que gobierne, pero al menos cumple el 50% de lo que dices. Debería ser un objetivo para nuestra clase política. Hablan muy bien pero no cumplen. Dejan mucho que desear».

‘Luis Padrique’ también desveló la promesa que se hizo con Flick al terminar el España – Alemania. Ambos seleccionadores quedaron en verse de nuevo para la final del Mundial de Qatar el próximo 18 de diciembre. También declaró que España siempre saldrá a gana todos los partidos y que no es un equipo conformista: «No entra en nuestra filosofía».

En su octavo stream, Luis Enrique también afirmó que Marruecos, posible rival de España en octavos, es un equipo muy potente que venían siguiendo, y que junto a Dinamarca o Serbia eran las posibles sorpresas antes de comenzar, que el nivel de la Champions está muy por encima de la Liga española y que la canción de moda de ‘Barcelona con la selección’ se la quiere aprender.