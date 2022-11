Luis Enrique: «Morata nos da muchas garantías»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras el empata que firmaron España y Alemania en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. Con este punto, el combinado nacional está muy cerca de los octavos de final. Incluso, le podría vale una derrota ante Japón siempre que Costa Rica no gane al combinado germano.

En buena situación

«Si alguien nos dice que íbamos a estar líder a estas alturas, yo lo firmaría. Es un mo».

Falta de confianza

«Nos ha faltado un pelín de confianza para darnos cuenta de que podíamos hacer más daño. Con 1-0 ellos entran en el todo o nada y no hemos podido tener el control. En general creo que hemos estado compitiendo con Alemania y dando el máximo nivel. Estaré satisfecho cuando lo vea mañana».

Salida de balón

«El error ha estado en la salida de balón, un fallo que normalmente no cometemos. Uno intenta que no haya errores, pero el fútbol es un juego de errores».

No hay cuentas

«Me gusta la intención y la actitud que tenemos. No especular. Aunque nos valga el empate iremos a ganar para pasar como primeros de grupo».

Confianza

«Somos líderes, imagínate el resto. Confianza máxima en lo que hacemos y como lo hacemos».

Presión

Lo gestionamos con normalidad. En el equipo tenemos un lema que es ‘la presión es un privilegio’ y los jugadores intentan tratarlo con normalidad».

Morata

«los 16 jugadores son ejemplares, todos merecen jugar, sin excepción, Morata está en un momento fenomenal en cuanto a forma, con algún problemilla físico. Nos da mucha garantía. Aporta mucho, cuando juega siempre suma».

Jordi Alba

«Jordi Alba es un jugador de altísimo nivel, por mucho que alguien piense que no lo es. Lo sigue siendo, igual que Busquets. La gente se cansa de los veteranos, pero sigue siendo el mejor lateral del mundo en el último tercio del campo. A Busquets también intentan llevarlo retirando muchos años. Ojalá le convenzamos de que juegue otro Mundial».

Sabor del empate

«Es un poco decepción, pero podríamos haber perdido. Creo que es justo. La jugada clave ha sido la de Asensio que le ha botado y la mandó arriba. Si hacemos el segundo habría sido decisivo. Alemania es una potencia y nadie se atreve a descartarla».

Especular con el resultado

«No se va a especular. Se juega cada tres días y buscaremos las mejores opciones. Si ganas, o empatas, como en nuestro caso, seguimos y si perdemos nos vamos para casa».

Unai Simón

«Unai ha estado muy bien, eso es lo que pedimos. Todos somos padres de los aciertos y no de los errores. Ha estado muy bien. Yo compro el pack competo de los jugadores y me ha gustado Unai».

Día especial

«Ha sido un día especial. No tenemos físicamente a nuestra hija, pero nos acordamos todos los días de ellas. Intentamos imaginar que haría en cada situación. La vida no siempre son cosas bonitas».

Mundial de Qatar

«Es una experiencia positiva. Muy cómodos donde hemos elegido estar. Es un Mundial que ha llamado la atención desde que se adjudicó y casi siempre desde una perspectiva negativa, pero en cuanto a organización y estructura creo que es muy bueno. Estamos muy contentos y esperemos llegar lo más lejos posible».

Rotaciones

«La frescura no es un tema de estar fresco o no, es un tema de sensaciones. Nos ha costado, pero también estaba Alemania. Si queremos creer la sensación de que esto fluya, queremos tener a todos los jugadores. Alguno no ha participado y participará».