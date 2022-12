Fernando Santos, seleccionador de Portugal, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de cuartos de final ante Marruecos, verdugo de España. La comparecencia del técnico ha estado centrada en la situación de Cristiano Ronaldo. Santos desveló la charla que tuvo con su capitán antes del partido frente a Suiza, reconoció que el jugador nunca le dijo que iba abandonar el Mundial y aprovechó para zanjar el caso de una vez por todas.

El seleccionador reveló que habló con el ex del United antes del duelo frente a Suiza para comunicarle su suplencia: «Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo. Hablamos sobre la selección portuguesa. Pero la única conversación que tuve fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal».

«Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero te aseguro que nunca quiso dejar la concentración», añadió el seleccionador portugués antes de enfrentarse a Marruecos este sábado.

«Cristiano nunca me dijo que quería irse»

Respecto a la noticia publicada en Portugal y desmentida tanto por la Federación como por el jugador, que aseguraba que Cristiano había amenazado con irse del Mundial si era suplente en el duelo de octavos de final, Fernando Santos también niega que eso fuera cierto, «él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados».

«Nunca me dijo que quería irse. Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo… pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz», concluyó sobre la polémica que rodea a Portugal y al delantero luso estos últimos días.

¿Qué pasa con Cristiano?

Por último, Fernando Santos, se pronunció sobre lo qué está sucediendo con Cristiano y lo achacó a todo lo que genera la figura de un futbolista como Ronaldo: «Es la magnitud de Cristiano. En todas las ruedas de prensa de Portugal el 90 por ciento de las preguntas son sobre Cristiano Ronaldo. Estamos concentrados. El día después del partido contra Suiza cuando salieron las cosas, nosotros seguimos trabajando. Estamos en un momento crucial y el ambiente dentro de la selección es fantástico».