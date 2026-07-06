Cuatro heridos graves en un tiroteo en Los Ángeles tras el México-Inglaterra del Mundial

El México-Inglaterra se vivió con mucha tensión tanto dentro del estadio como en las calles. A pesar de que el partido acabó con deportividad tras la victoria de los ingleses, la noche del domingo vivió horas muy intensas después de varios tiroteos simultáneos poco después que terminaron con cuatro heridos graves de bala en Los Ángeles. Un suceso trágico que rozó la desgracia tanto en Estados Unidos como en el país mexicano.

Todo ocurrió a raíz de la eliminación de la ‘Tricolor’. Hasta en tres puntos distintos de la ciudad estadounidense se produjeron tiroteos entre bandas en plena calle donde se habían concentrado multitudes para ver el partido del Mundial. Según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), las cuatro personas afectadas fueron trasladadas de inmediato a hospitales para atención médica urgente. Aunque las autoridades no han actualizado sobre su estado de salud, no se espera que haya ninguna víctima.

No solo fue en Estados Unidos. En la ciudad de Veracruz también se produjo otro tiroteo después de que una banda encapuchada entrase a un bar para intentar matar a las personas que estaban dentro. Se reportan varios heridos de gravedad, pero tampoco sin fallecidos. No es el primer episodio de este tipo que ocurre en el Mundial. Hace unas semanas hubo uno en Kansas City que dejó 9 heridos apenas a unos kilómetros de la base de Inglaterra y semanas después en el Sudáfrica-Canadá que acabó con un fallecido y un herido grave en San Francisco. Horas antes también hubo otro incidente en Brooklyn con otras ocho personas heridas mientras se celebraba el Día de la Independencia.

Un capítulo de violencia con tiroteos que sigue poniendo en alerta a la FIFA por la seguridad de los jugadores y aficionados que aún siguen disfrutando del Mundial, que no cerrará sus puertas hasta el próximo domingo. Hasta entonces, las autoridades siguen con cautela máxima para que el miedo no se apodere de las calles.