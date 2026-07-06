Épica entrevista a Harry Kane tras ganar a México: sin voz y con ‘gallos’

Inglaterra está en cuartos del Mundial y gran parte de la culpa la tiene Harry Kane. El delantero noruego marcó el tercer gol de penalti para eliminar a México y mantener una racha goleadora que le acercó a la pelea por ser el Pichichi del torneo. Aunque muchos focos los acaparó Jude Bellingham por marcar un doblete, el futbolista del Bayern protagonizó un cómico momento en zona mixta donde apenas pudo hablar al haberse quedado sin voz.

Poco después de acabar el partido, Kane fue el primero que analizó el partido en el estadio Azteca, y no pudo evitar que se le escaparan varios ‘gallos’ después de haberse dejado la voz celebrando el pase a la siguiente ronda. Aunque su discurso era criticando el arbitraje después del penalti que le pitaron en contra: «Toqué primero el balón. Hubo muchas decisiones que nos perjudicaron. Ya no importa y me siento muy feliz por estar en cuartos», declaró antes de confesar que fue un partido loco: «Tuvimos que luchar mucho, pero encontramos el camino y logramos clasificarnos», indicó el capitán.

¡¡¡PERO HARRY!!! 🤣 Kane se ha quedado sin voz tras celebrar el pase a cuartos 🗣️#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RQwLYxpNJx — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

Harry Kane ya suma 6 goles en cuatro partidos, siendo el máximo goleador de Inglaterra y uno por detrás de Mbappé, Messi y Haaland. Los británicos están siendo muy sólidos este Mundial, sin mostrar apenas fisuras visibles y convirtiéndose en una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo. En cuartos se topa con una Noruega que viene de eliminar a la Brasil de Vinicius. Kane está en un gran estado de forma y en la selección inglesa siente que haber ganado a México en su casa ha sido una gesta reseñable: «No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final. Fue un resultado heroico», apuntó Tuchel.