Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los octavos de final del domingo 5 de julio

El Mundial 2026 sigue su curso con otros dos encuentros de octavos de final: Brasil – Noruega y México – Inglaterra. Este domingo, 5 de abril, se disputa el tercer y cuarto duelo de los ocho de octavos que dejará otro enfrentamiento ya seguro de cuartos. Además, se jugará el último duelo de este Mundial en la sede de México.

Resultado del Brasil – Noruega (1-2)

Noruega llega por primera vez a cuartos del Mundial (en su cuarta participación) tras dar una de las sorpresas del torneo. Dos goles de Haaland en el tramo final del encuentro mandan a Brasil a casa en octavos, la peor participación desde 1990. Un desastre para los de Ancelotti -que sólo marcaron un gol de penalti en el último segundo- que fracasa en su primer gran torneo con Brasil.

Cuánto quedó el México – Inglaterra

México e Inglaterra se miden en un partido espectacular en el Azteca de Ciudad de México, un duelo que viene marcado por la rivalidad entre ambas selecciones en la previa. México está ante una oportunidad histórica: llegar por primera vez a cuartos de final de un Mundial. Juega en casa, en el Azteca, ante Inglaterra, una de las favoritas para ganar el título. El encuentro arrancará a las 2:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias).