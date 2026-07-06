‘Killer’ Bellingham: dos goles en 98 segundos silencian el Azteca de México

Jude Bellingham está en modo goleador. El jugador del Real Madrid volvió a salir al rescate de Inglaterra con dos goles en dos minutos (98 segundos) en el trascendental encuentro de su selección ante México en el Azteca. En un arrebato inglés, y sin haber hecho previamente nada, Bellingham marcó dos goles seguidos, el primero en el minuto 36 y el segundo en el 38′, para silenciar a todo México en 98 segundos.

El centrocampista del Real Madrid, casi jugando como ‘9’ en Inglaterra, fue figura clave con dos goles seguidos con los que machacó a México. Y lo hizo en el Azteca, con más de 80.000 personas animando a la selección de Javier Aguirre, sacando una autoridad impresionante en dos minutos de oro (98 segundos en concreto) para Bellingham e Inglaterra.

Los dos goles llegaron de jugadas colectivas, en contrataques, y cuando estaba bien situada México en el terreno de juego. Sin embargo, Inglaterra, con mucha pólvora arriba, sacó dos goles consecutivos en jugadas muy rápidas. El primero del futbolista del Real Madrid llegó tras meterse en el área, libre de marca, tras arrastrar Kane a defensas. La asistencia de Saka fue perfecta y de primeras remató Bellingham para hacer el 0-1.

Dos minutos después, también rematando de primeras, Bellingham puso el 0-2, en este caso con asistencia de Harry Kane. Un vendaval inglés con Jude haciendo de killer y sumando ya cuatro goles en lo que va de Mundial. Cuatro tantos también lleva Quiñones, que antes del descanso puso el 1-2 en el marcador para dar vida a México en una primera parte preciosa.