El tremendo enfado de Cristiano tras ser sustituido en el Corea-Portugal

Cristiano Ronaldo fue protagonista en el Corea-Portugal y no para bien. La estrella lusa abandonó el terreno de juego pasada la hora de partido con iguales a uno en el marcador y bajo un visible enfado. El ex del Real Madrid no pudo marcar en un duelo en el que Fernando Santos no le reservó a pesar de apostar por las rotaciones.

Todo ocurrió en el minuto 64 de partido cuando, con Portugal clasificada y con el primer puesto de grupo en el bolsillo, Fernando Santos optó por reservar a Cristiano, que había sido titular pese a las rotaciones de Portugal. Tras ver su nombre en el cartelón del árbitro, el delantero se enfadó y pronunció algunas palabras mientras ponía el brazalete de capitán a Pepe.