Sólo necesitas dos ingredientes: el remedio casero si tu perro está malo de la barriga

¿Sabes cómo actuar cuando a tu perro le duele la barriga? Uno de los síntomas más habituales es el dolor abdominal, que normalmente se acompaña de diarrea. Para hacer frente a esta situación, una experta de Patitas&Co ha compartido en TikTok un remedio sencillo, económico y natural, elaborado únicamente con dos ingredientes que seguro tienes en casa: zanahoria y agua.

Durante la cocción, la zanahoria libera azúcares de cadena corta conocidos como oligosacáridos, los cuales reducen la inflamación y frenan la diarrea. Por otro lado, la zanahoria es rica en fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal, formando heces más firmes y saludables. A esto hay que sumar que la sopa ayuda a mantener al animal hidratado, algo esencial teniendo en cuenta que la deshidratación es uno de los principales riesgos de la diarrea.

El mejor remedio para el dolor de barriga del perro

@patitas_comp RECETA SOPA DE M0R0 CASERA PARA PERROS 🐶 Es ideal para frenar las diarreas en perretes y michis (otra cosa es que los michis se la quieran comer 😂) La pueden tomar tanto adultos, como cachorros no lactantes (es decir, que ya coman por sí mismos) 🐶🐱 Para la receta necesitaremos: 🥕 500 grms zanahorias 🫗 1 litro de agua 🧂 Una pizca de sal Nosotros hemos utilizado 1 kg de zanahorias para que nos quede más espesa 🧂 La sal se utiliza como aporte de yodo, ya que durante las diarreas, es normal que nuestro peludo esté deshidratado. ¿Porqué es eficaz? Al prepararla, se crean oligosacáridos (azúcares de cadena corta), similares a ciertos receptores presentes en las paredes del colon. 🦠 Los patógenos, en vez de pegarse a la pared intestinal, se adhieren a estos oligosacáridos y son expulsados del cuerpo sin problemas, (evitando que se multipliquen, produzcan toxinas y creen una gran inflamación que acaba en diarrea) Además, la zanahoria tiene un alto contenido en fibras solubles e insolubles que ayudan a regular el tránsito intestinal, formar heces más firmes y alimentar las bacterias beneficiosas del intestino. Para que sea eficaz, lo ideal es dejar a nuestro peque en ayunas 8 – 12 hrs, y ofrecerle la sopita en pequeñas cantidades, pero muchas tomas (cada ratito, un poco de sopa) Si las diarreas no frenan en 24 – 48 horas, recomendamos acudir al vete cuanto antes 🩺 ♬ Little Things – Adrián Berenguer

Este remedio para el dolor de barriga del perro, llamado «sopa de Moro» consiste en cocer zanahorias con agua y una pizca de sal para regular el tránsito intestinal y reducir la inflamación. Para aprovechar al máximo sus beneficios, no le des ningún alimento sólido a tu mascota entre 8 y 12 horas antes de ofrecerle la sopa. Asimismo, en lugar de darle una gran cantidad de golpe, reparte la sopa en varias tomas a lo largo del día para mejorar la absorción de agua y nutrientes.

Para elaborar la «sopa de Moro», sólo necesitas estos ingredientes: 500 gramos de zanahorias, 1 litro de agua y una pizca de sal; «la sal se utiliza como aporte de yodo, ya que durante las diarreas, es normal que nuestro peludo esté deshidratado».

Lava muy bien las zanahorias o pélalas para eliminar cualquier residuo de tierra o pesticida. Corta las zanahorias en trozos pequeños y hiérvelas en agua durante aproximadamente una hora y media, hasta que estén blandas. Una vez cocidas, tritúralas junto con el agua de cocción. Esto mantiene los nutrientes y crea una textura homogénea y suave. Agrega sólo una pizca de sal. Esto te ayuda a reponer minerales importantes, como sodio y yodo.

Aunque la sopa de zanahoria es un gran remedio casero para el dolor de barriga del perro, no sustituye la valoración de un veterinario cuando hay síntomas graves. Además, durante la preparación, no añadas aceites, ajo, cebolla u otros ingredientes que puedan ser tóxicos para los perros. Por supuesto, debes lavar muy bien las zanahorias y utensilios para evitar contaminaciones. Finalmente, ajusta la cantidad según el tamaño y edad del animal.

«Al prepararla, se crean oligosacáridos (azúcares de cadena corta), similares a ciertos receptores presentes en las paredes del colon. Los patógenos, en vez de pegarse a la pared intestinal, se adhieren a estos oligosacáridos y son expulsados del cuerpo sin problemas, evitando que se multipliquen, produzcan toxinas y creen una gran inflamación que acaba en diarrea».

Aunque este remedio casero es seguro y efectivo para casos leves de diarrea, es fundamental estar atentos a ciertos signos de alerta: diarrea persistente durante más de 24-48 horas, vómitos frecuentes, letargo extremo, pérdida de apetito significativa y signos de deshidratación (encías secas, ojos hundidos o falta de elasticidad en la piel). «Si las diarreas no frenan en 24 a 48 horas, recomendamos acudir al veterinario cuanto antes».

La experta señala que, si la diarrea es recurrente o intensa, no se debe intentar simplemente «cortarla», sino identificar la causa subyacente. Podría tratarse de intolerancias alimentarias, infecciones, parásitos o problemas digestivos más complejos.