Si duermes con tu perro esto es lo que le pasa a tu cuerpo todas las noches según la ciencia

¿Duermes con tu perro por las noches? La relación entre los seres humanos y los perros ha evolucionado profundamente a lo largo del tiempo. Más allá de su papel como mascotas, hoy cumplen funciones esenciales como miembros de muchas familias. Son, sin duda, mucho más que animales de compañía. Esta conexión se intensifica en los pequeños gestos cotidianos, como cuando el perro decide dormir junto a su dueño o incluso compartir su almohada. Este comportamiento, más habitual de lo que muchos creen, no es una simple manía del animal, sino una muestra de afecto, confianza y cercanía emocional.

En los meses de invierno, es habitual ver a los perros buscando calor en la cama de sus dueños. Sin embargo, esta conducta trasciende lo estacional: los perros, por naturaleza, buscan contacto físico y refugio emocional. Dormir junto a su persona favorita fortalece el lazo entre ambos y, además, aporta beneficios concretos para la salud física y mental de las personas. Lejos de ser un hábito perjudicial, esta práctica puede convertirse en una fuente de bienestar y compañía que mejora la calidad de vida de ambos por igual.

¿Duermes con tu perro? Esto es lo que debes saber

Para entender por qué tu perro insiste en dormir contigo o sobre tu almohada, es necesario mirar hacia sus orígenes evolutivos. Los perros descienden de los lobos, animales que viven en manada y duermen juntos para mantener el calor corporal, reforzar el vínculo del grupo y protegerse mutuamente de los peligros. Esta tendencia a dormir en compañía es un comportamiento natural profundamente arraigado en su biología.

Cuando tu perro se tumba a tu lado, está expresando una necesidad emocional de sentirse seguro y acompañado. Para él, tú eres parte de su manada. Por eso, compartir el mismo espacio para dormir no es solo un acto de cariño, sino también una reafirmación del lazo que los une.

¿Qué dice la ciencia?

Durante mucho tiempo, se creyó que compartir la cama con los perros podía interferir con la calidad del sueño o incluso afectar la higiene del hogar. Sin embargo, investigaciones recientes han desmentido gran parte de estos mitos. Estudios del Instituto del Sueño y otras organizaciones especializadas han demostrado que, en muchos casos, dormir con mascotas no sólo no afecta negativamente el descanso, sino que incluso puede mejorarlo.

Las personas que duermen con sus perros suelen reportar una sensación mayor de tranquilidad, seguridad y relajación. Esto se debe a que el contacto con el animal favorece la liberación de oxitocina, conocida como la «hormona del amor», que está asociada a sentimientos de bienestar y apego emocional. Al mismo tiempo, se reduce la producción de cortisol, la hormona relacionada con el estrés y la ansiedad.

Beneficios emocionales

Si duermes junto a tu perro, debes saber que esto puede tener efectos psicológicos muy positivos, especialmente si atraviesas periodos de ansiedad, soledad o depresión. El simple acto de acurrucarte con tu mascota en la cama genera un entorno de calma que favorece el descanso y el equilibrio emocional. El perro actúa como una especie de «ancla emocional», ayudando a estabilizar el estado de ánimo y facilitando la desconexión mental antes de dormir.

Aspectos a tener en cuenta

Aunque los beneficios son muchos, es importante seguir ciertas pautas para que dormir con tu perro sea una experiencia saludable para ambos. La primera condición es mantener una buena higiene: el animal debe estar limpio, desparasitado y al día con su calendario de vacunación. Además, conviene lavar las sábanas con frecuencia y ventilar bien el dormitorio.

Si sufres de alergias respiratorias o cutáneas, es recomendable consultar con un médico antes de permitir que tu perro duerma en la cama. En estos casos, tal vez sea preferible que duerma en una cuna o cama cerca de la tuya. Lo importante es que ambos puedan descansar bien sin afectar la salud del otro.

¿Todas las razas lo hacen?

Algunas razas de perros tienden más que otras a buscar el contacto físico al dormir. Las razas pequeñas y medianas, como los Pomerania, los Caniches o los Bulldogs Franceses, son conocidas por su apego y necesidad de cercanía constante. Estos perros suelen seguir a sus dueños por toda la casa y dormir con ellos es parte natural de su comportamiento afectuoso.

Sin embargo, eso no quiere decir que los perros grandes no disfruten de compartir la cama. Labradores, Golden Retrievers e incluso Pastores Alemanes también muestran este tipo de vínculo cuando han sido criados en un entorno afectivo. Lo esencial no es el tamaño del perro, sino la relación que tenga con su humano.

En definitiva, cuando duermes con tu perro, estás reforzando un vínculo emocional basado en la seguridad, el cariño y la compañía. Más allá de la comodidad, este gesto cotidiano puede mejorar tu descanso, aliviar la ansiedad y fortalecer la relación con tu mascota. Dormir juntos no es solo un hábito: es una forma silenciosa de decir «confío en ti».