¿A qué temperatura mueren las garrapatas? No te librarás de ellas ni en invierno

Las garrapatas son una de las plagas que más se han visto esta temporada, en verano es su momento de máximo esplendor, pero no nos libraremos de ellas en invierno. Lo que puede suceder con la llegada de temperaturas más bajas es que no las veas tanto, pero morirse, es algo que no van a hacer, como afirman muchas personas. Por lo que, realmente, debemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que son importantes y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Esta plaga es especialmente peligrosa, ya que, puede ser responsable de determinadas enfermedades. Pueden ser trasmisores y eso quiere decir que tenemos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos haga estar pendientes de estas molestas garrapatas. Ya sea en nuestras mascotas y también de las excursiones al aire libre que pueden acabar siendo lo que marque, una diferencia importante en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que marque este cambio que debemos tener en cuenta. Es hora de empezar a pensar en cómo hacer frente a esta plaga, no nos libraremos de ellas ni en invierno.

La temperatura a la que mueren las garrapatas

Las garrapatas sobreviven a temperaturas de -4º, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un cambio que puede acabar siendo lo que marque esta supervivencia de una plaga que sabe muy bien cómo sobrevivir. Son insectos que además se reproducen a gran velocidad.

Es este momento en el que tenemos por delante a una serie de elementos que acabarán haciendo que sea imposible acabar con una plaga que puede ser extremadamente peligrosa. Puedes eliminar estas garrapatas de una manera esencial con la ayuda de algunos elementos que quizás debes tener en cuenta.

Apuesta claramente por algunos detalles que pueden ser lo que nos afecte. Los huevos de las garrapatas son difíciles de detectar y además, estarán muy pendientes de unos elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Estos huevos los dejan en unas ranuras o lugares refugiados del frío en los que se puede apreciar la llegada de este yopo de detalles que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Son animales que sobreviven también en invierno, por lo que seguirán siendo una amenaza.

No te librarás de ellas ni en invierno

Será mejor que nos preparemos para afrontar un cambio que no llegará como esperaríamos. Las garrapatas serán un riesgo también durante el invierno, o el otoño. El departamento de salud de la Comunidad de Madrid nos da algunos datos que más allá de la temperatura a la que sobreviven debemos tener en cuenta.

Siguiendo con esta explicación: «Las garrapatas son artrópodos que actúan como parásitos alimentándose de la sangre de animales, incluido el hombre. Por ello, si están infectadas pueden transmitir enfermedades como la fiebre botonosa, la enfermedad de Lyme, la babesiosis, la encefalitis por garrapata o la tularemia. Actualmente, existen más de 800 especies de garrapatas descritas a lo largo del mundo, dividiéndose en dos grandes grupos:Garrapatas duras (familia Ixodidae), a la que pertenecen las especies más importantes que parasitan a humanos. Garrapatas blandas (familia Argasidae), que parasitan más frecuentemente a aves y, raramente, a personas.

Una garrapata fijada al cuerpo generalmente no causa dolor y lo más frecuente es que la picadura no provoque ningún daño, o únicamente una pequeña lesión en la piel».

Son una amenaza durante todo el año: «Una garrapata fijada al cuerpo generalmente no causa dolor y lo más frecuente es que la picadura no provoque ningún daño, o únicamente una pequeña lesión en la piel. Sin embargo, las garrapatas pueden transmitir enfermedades, por lo que es necesario evitar su picadura y si esta se produce, extraerla rápidamente y de forma adecuada La época de mayor actividad de estos parásitos es de abril a octubre, aunque pueden picar a lo largo de todo el año, especialmente en zonas cálidas».

Tenemos que estar muy pendientes de ellas en determinados puntos: «Las garrapatas se pueden encontrar en diferentes hábitats, tales como el suelo, ocultas entre la hierba o arbustos. Cada especie tienen diferentes preferencias en hábitat: unas son comunes en zonas boscosas, otras prefieren parajes abiertos, con dehesa o incluso matorrales secos y algunas se han adaptado a vivir en el interior de las madrigueras de sus hospedadores o en construcciones humanas, como los cheniles o casetas de los centros de protección animal».

Debemos seguir en invierno, en especial si vivimos en zonas donde no se llega a esta cifra, muy pendientes de estos puntos. De lo contrario, podemos sufrir las consecuencias de un elemento que puede acabar siendo especialmente peligroso para nuestra salud. Debemos seguir pendientes de ellas.