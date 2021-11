Los gatos son animales carnívoros, de forma que su alimentación debe estar basada en la proteína animal. Es muy habitual darles comida casera, pero es importante saber muy bien qué se les puede dar y qué no. Uno de los alimentos que está presente en prácticamente todos los hogares españoles es el pan, y es muy fácil dárselo al gato durante alguna comida o en cualquier momento del día. Pero, ¿realmente los gatos pueden comer pan?

El pan es un alimento con un contenido en carbohidratos, así como vitaminas y minerales. El ingrediente básico de la gran mayoría de recetas es la harina de trigo, y en la elaboración se añaden otros como la leche, la sal, el azúcar, la levadura y la mantequilla.

Teniendo esto en cuenta, el pan no aporta ningún tipo de beneficio a nivel nutricional para los gatos. Es más, dárselo al minino puede incluso ser malo para su salud porque con el paso del tiempo puede derivar en enfermedades como la diabetes y la obesidad.

Podemos decir que el pan no es malo para los gatos, pero tampoco bueno. No es un alimento recomendado para los felinos, aunque por comer un trozo pequeño de vez en cuando tampoco pasa nada, siempre y cuando el veterinario no recomiende lo contrario. Esto depende básicamente de la salud general del animal.

Alimentos que no deben comer los gatos

Merece la pena recordar cuáles son los alimentos prohibidos para los pequeños felinos: