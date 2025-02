¿Los perros ven la televisión? Los científicos cuentan por fin toda la verdad

Actualmente, la televisión forma parte de nuestras vidas, tanto como una fuente de entretenimiento como una herramienta para mantenernos informados. Los avances en tecnología y el acceso a plataformas de streaming han cambiado la manera en la que consumimos contenidos, y son muchos los se preguntan si nuestros amigos de cuatro patas también disfrutan de una buena serie o película. Esto ha dado lugar a la curiosidad sobre si los perros realmente pueden «ver» la televisión o si, de alguna manera, reaccionan ante las imágenes y sonidos como lo hacemos nosotros.

Este fenómeno no es nuevo, ya que todos hemos sido testigos de cómo los perros se acercan a la pantalla cuando se transmiten imágenes de otros animales, especialmente de otros perros. Pero, ¿es esto una simple reacción ante el movimiento, o hay algo más detrás de este comportamiento? Para responder a esta pregunta, diversos expertos han decidido estudiar la relación de los perros con las pantallas y explorar si su visión y comportamiento frente a la televisión revelan algo más acerca de cómo perciben el mundo que los rodea.

Expertos revelan si los perros ven la televisión

Para entender si los perros pueden «ver» la televisión, es necesario analizar primero su sentido de la vista. A diferencia de los seres humanos, los perros tienen una capacidad visual menos desarrollada en términos de color y agudeza, pero con ventajas en otros aspectos, como la visión nocturna. La retina de los perros tiene más células especializadas en la detección de luz tenue, lo que les permite distinguir mejor los movimientos en la oscuridad o en condiciones de baja luminosidad.

La doctora Freya Mowat, oftalmóloga veterinaria y profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison, formó parte de un equipo que se dedicó a investigar la relación entre los perros y las pantallas de televisión. Según sus estudios, los perros tienen un campo visual distinto al de los humanos, lo que puede explicar por qué se sienten atraídos por la televisión. En comparación con nosotros, los perros tienen una visión más centrada en los movimientos rápidos y los cambios repentinos de imágenes.

Para comprender cómo los perros reaccionan ante la televisión, el equipo de la doctora Mowat utilizó un método experimental que consistía en mostrarles imágenes en una pantalla mientras medían su nivel de concentración y atención. A través de observaciones directas, descubrieron que los perros tienden a centrarse más en la pantalla cuando perciben algo que les resulta interesante, como la imagen de otro perro o algún otro tipo de movimiento. Los investigadores observaron que, aunque los perros se sienten atraídos por la televisión, no se concentran de la misma manera que nosotros.

El estudio también reveló que los perros están especialmente interesados en ver imágenes que les resultan familiares, como otros perros, pero también muestran curiosidad al intentar determinar si lo que están viendo es real o no. Esto sugiere que los perros no sólo están reaccionando al movimiento, sino que también buscan la validación de si lo que está en la pantalla tiene un significado en su mundo real. El 78% de los perros que participaron en el estudio miraron la pantalla cuando algo les llamó la atención, mientras que el 76% lo hicieron para asegurarse de que lo que veían era real, lo que indica un nivel de curiosidad genuina sobre el contenido.

Razas

Un hallazgo interesante del estudio fue que las razas de perros más propensas a mostrar interés por la televisión son aquellas que se utilizan en actividades deportivas o de pastoreo, como los border collies o los pastores alemanes. Estos perros están acostumbrados a seguir objetos en movimiento, lo que podría explicar su mayor fascinación por las imágenes en movimiento en la pantalla.

Sin embargo, no se sabe si los perros son capaces de mantener su atención durante mucho tiempo. Los estudios han indicado que la mayoría de los perros tienden a centrarse en la pantalla durante breves momentos y se distraen fácilmente, lo que sugiere que, aunque les interese lo que están viendo, no tienen la capacidad de mantener una atención prolongada.

Contenido televisivo

Ante la creciente curiosidad sobre si los perros realmente ven la televisión, han comenzado a surgir programas diseñados específicamente para ellos. En plataformas de streaming y canales especializados, se han creado contenidos visuales que buscan atraer la atención de los perros, como imágenes de otros animales en movimiento, sonidos de la naturaleza o incluso sonidos específicos que les resultan agradables.

Aunque la televisión para perros no es un fenómeno tan generalizado como la programación dirigida a humanos, algunas personas han notado que sus mascotas reaccionan de forma poitiva a ciertos programas. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que el impacto de la televisión sobre los perros no es tan profundo como el que tiene sobre los humanos, y que, aunque pueden disfrutar de momentos frente a la pantalla, no tiene un efecto significativo en su bienestar a largo plazo.