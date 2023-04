Los mejores consejos para alimentar a un pavo doméstico

El pavo doméstico es un ave de corral bien conocida por su gran tamaño; en el caso de los machos pueden llegar a medir más de un metro de altura y a pesar hasta 10 kilos. Hace ya muchos años que fue introducida como especie doméstica en todo el mundo. A la hora de saber cómo alimentar a un pavo doméstico, son varios los factores que hay que tomar en consideración: calidad de la comida, y temperatura y cantidad de la misma, entre otros.

Alimentar a un pavo doméstico

Al igual que el resto de animales domésticos, los pavos requieren alimentos de calidad para tener una buena salud tanto a nivel físico como mental. Necesitan un buen aporte proteico a diario, y para ello, lo mejor es proporcionarles alimentos granulados o pienso.

En lo que respecta a las necesidades nutricionales de los pavos, estas varían según la etapa de la vida en la que se encuentren. Durante los primeros años de vida, necesitan una gran cantidad de proteínas y, a medida que envejecen, requieren un mayor aporte calórico. Esto es fundamental para que tengan más energía para sus actividades físicas diarias.

Una vez llegan a la vida adulta, los pavos domésticos tienen que ingerir alimentos con un alto porcentaje de grasa. En esta etapa de la vida, hay quienes tienen como objetivo hacerlos engordar para poder vender su carne, y para ello es necesario aumentar las porciones diarias.

El pienso o alimentos granulados puede contener avena, maíz, cereales y patatas, entre otros. Los expertos recomiendan darles a los pavos los alimentos más naturales posibles, que cubren sus requerimientos nutricionales y calóricos necesarios. Deben ingerir carne de alta calidad para tener una buena salud y crecer fuertes.

Aunque el objetivo sea hacer engordar a los pavos, no es una buena idea alimentarlos en exceso porque no deben engordar más de lo normal. En el caso de los machos no debe superar los 10 kilogramos y en el caso de las hembras los 5 kilogramos.

Una de las principales razones por las que esto es así, es porque esto sería una señal de que han sido alimentados con alimentos que no son naturales.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos llegar a la conclusión de que alimentar a los pavos domésticos no es una tarea muy complicada. Lo más importante es atender a los diferentes requerimientos nutricionales que necesitan de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentran.