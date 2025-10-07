A.M.A. Seguros amplía su oferta aseguradora con el lanzamiento de su nuevo producto para mascotas

A.M.A. Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios, amplía su catálogo de soluciones con un seguro innovador dirigido a profesionales de la salud y a sus familias. La nueva póliza, bajo la denominación AMA Mascotas, refuerza el compromiso de la entidad de cuidar de quienes nos cuidan, extendiendo esa protección a sus mascotas.

Coberturas y ventajas de AMA Mascotas

AMA Mascotas incluye el reembolso del 80 % de los gastos veterinarios hasta 3.000 euros anuales, la libre elección de clínica veterinaria en toda España y las vacunas anuales obligatorias dentro de la póliza. El seguro incorpora también asistencia veterinaria telefónica 24/7, responsabilidad civil, defensa jurídica y fianzas, así como los gastos de alojamiento y cuidado de la mascota en caso de hospitalización del asegurado, con precios desde 42,16 euros al mes.

«En A.M.A. Seguros siempre hemos cuidado de los profesionales sanitarios, que son quienes nos cuidan a todos. Con AMA Mascotas damos un paso más: proteger también a sus fieles compañeros, porque su bienestar es, sin duda, su tranquilidad», ha señalado Ana Pastor, presidenta ejecutiva de A.M.A. Grupo.

Este nuevo producto contribuye a dinamizar el mercado de los seguros veterinarios, un segmento en expansión impulsado por el aumento del gasto en el cuidado de las mascotas y las nuevas exigencias normativas.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se calcula que hay más de 9 millones de perros y cerca de 1,6 millones de gatos. Pese a ello, solo entre un 2% y un 5% de los propietarios dispone de un seguro para sus mascotas, una cifra que refleja el amplio recorrido que tiene todavía la cultura de aseguramiento en este ámbito.

Por otra parte, la Ley 07/2023 de bienestar animal, en vigor desde el 23 de septiembre de ese mismo año, establece que será obligatorio para todos los propietarios de perros, contratar y mantener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, independientemente de la raza del animal.