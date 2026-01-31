Los expertos lanzan un comunicado importante a los dueños de mascotas que sufren dermatitis en invierno

Los veterinarios advierten de un problema menos visible pero muy frecuente durante el invierno: la dermatitis canina. El descenso de las temperaturas, el aire seco y los cambios bruscos entre el exterior y los hogares con calefacción afectan directamente a la piel de las mascotas.

Tal y como señalan desde PSH Pet Skin Healthcare, esta combinación debilita la barrera cutánea y puede convertir una simple sequedad estacional en una patología dermatológica que comprometa seriamente el bienestar del perro.

Comunicado de los profesionales sobre la dermatitis en perros durante el invierno

Los expertos recuerdan que la piel es el primer escudo de protección del organismo. En invierno, ese escudo se ve alterado por factores ambientales que favorecen la pérdida de agua y la irritación cutánea.

El frío intenso y la baja humedad resecan la piel, mientras que la calefacción en casa agrava aún más esta deshidratación. Según PSH Pet Skin Healthcare, este desequilibrio facilita la aparición de picor, enrojecimiento, descamación y lesiones que, si no se tratan, pueden volverse crónicas.

Qué es la dermatitis canina y por qué empeora con el frío

La dermatitis en perros no es una única enfermedad, sino un conjunto de afecciones de la piel que cursan con inflamación, picor, pérdida de pelo o heridas. Puede tener numerosas causas: alergias, parásitos, hongos, contacto con sustancias irritantes o factores ambientales.

Durante el invierno, el frío y los ambientes secos actúan como desencadenantes o agravantes. Al alterarse la barrera natural de la piel, esta queda más expuesta a infecciones y a brotes más intensos.

Un factor especialmente relevante es la humedad tras los paseos. La lluvia, la nieve o los charcos, combinados con bajas temperaturas, crean el escenario perfecto para que la dermatitis aparezca o empeore, sobre todo en patas, vientre y zonas bajas del cuerpo.

Dermatitis en perros: qué mascotas tienen más riesgo en invierno

No todos los perros reaccionan igual ante el frío. Existen perfiles especialmente vulnerables como estos:

Cachorros y perros de edad avanzada , cuya termorregulación es menos eficiente y la piel más frágil.

, cuya termorregulación es menos eficiente y la piel más frágil. Perros con poco pelo o sin subpelo denso , con menor protección natural frente al frío.

, con menor protección natural frente al frío. Animales con antecedentes de alergias , problemas cutáneos o enfermedades crónicas.

, problemas cutáneos o enfermedades crónicas. Perros expuestos con frecuencia a humedad, sal o nieve durante los paseos.

Ante señales como rascado persistente, zonas enrojecidas, piel seca o pérdida de pelo tras salidas frías o húmedas, los especialistas recomiendan no quitar importancia a los síntomas.

Recomendaciones veterinarias para prevenir la dermatitis en perros este invierno

Desde PSH Pet Skin Healthcare destacan 5 pautas clave para proteger la piel durante los meses fríos:

Limpiar y secar cuidadosamente el pelo y las patas después de cada paseo, especialmente si ha habido contacto con agua o nieve. Utilizar champús suaves y específicos para pieles sensibles, evitando productos agresivos. Mantener una rutina regular de cepillado para eliminar humedad y evitar nudos que retengan agua. Cuidar la hidratación y la alimentación: una dieta equilibrada y agua fresca ayudan a mantener la piel sana, ya que en invierno los perros pierden más agua incluso al respirar. Evitar ambientes excesivamente secos o calurosos por la calefacción y acudir al veterinario ante los primeros síntomas.

La dermatitis canina en invierno es un problema real y prevenible. La observación diaria y una rutina de cuidados adecuada pueden marcar la diferencia.