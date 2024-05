Esto es lo que siente tu perro cuando le abrazas: lo que dice la ciencia no te va a gustar

La ciencia tiene muy claro qué es lo que siente tu perro cuando le abrazas, la respuesta a este acto de amor que puede hacer el que marque la diferencia quizás no te guste nada de nada. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia, es algo que grabamos a fuego y siempre ha sido así.

Pero, hoy en día, hay una tendencia a humanizar a los perros y gatos, pese a que los queremos mucho, son perros y gatos, nunca serán humanos como nosotros, aunque nos entienden a la perfección y son capaces de decirnos y hacernos entender muchas cosas.

Lo que siente tu perro cuando le abrazas

El abrazo es un acto muy humano. El contacto piel con piel y esa necesidad de tocar a alguien puede acabar siendo la que nos haga hacer lo mismo con nuestras mascotas. Son perros o gatos, pero pese a todo acabamos usando nuestros brazos para rodearlos y darles ese amor que podemos sentir o querer expresar por ellos. Es imposible que encontremos a otro ser que nos haga sentir lo mismo que nuestras propias mascotas, que pueden darnos mucho más de lo que les damos a ellas.

El amor de un perro es incondicional. Todo aquel que tiene perros o los ha tenido sabe que hasta su último aliento están dispuestos a estar al lado de sus dueños. Son seres que realmente pueden acabar dándonos más de una alegría sin esperar nada a cambio, todo es amor y entrega a una persona que está a su lado y que puede acabar siendo lo que marque el destino de nuestro día a día. Un animal es capaz de cambiar por completo nuestro estado de ánimo por completo.

Llegar a casa y ver la alegría de ese perro o gato al vernos es algo que puede cambiar el hecho de haber tenido un mal día o sufrido alguna que otra complicación. Todo es cuestión de empezar a prepararnos para unos días en los que necesitamos empezar a mostrar emociones a todo el mundo, y los primeros en recibirlas son nuestras mascotas. Existen muchas formas de expresar sentimientos, aunque quizás las más habituales no terminen de convencer a perros y gatos. La ciencia dice que esos abrazos que les damos de forma incondicional pueden no ser buenos para ellos.

Lo que dice la ciencia sobre abrazar a tu perro

Los expertos de Kiwoko nos muestran unas señales que debemos tener en cuenta y que no dejan lugar a dudas sobre lo que hacen la mayoría de perros cuando los abrazamos. Una lista que no deja lugar a dudas sobre lo que supone este elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que debemos saber en todo momento qué nos supone este cambio de rumbo que tenemos delante y cómo podemos prepararnos para afrontarlo. Un elemento que puede ser el que realmente marque esta forma de demostrar amor que quizás no tenemos en cuenta.

Los perros y gatos no tienen el mismo interés por abrazar que nosotros. De hecho entre ellos su forma de mostrar amor es muy distinta. Buscan un contacto un poco diferente. Eso de abrazar puede ser para ellos una forma de sentirse atrapados, como cuando los cogemos para ir al veterinario o los sujetamos cuando no queremos que se muevan en esa dirección. No lo ven como algo que sea capaz de transmitir amor sino como algo muy distinto, por lo que tenemos que estar muy pendientes de las reacciones.

No todos los perros son iguales. Los hay que demuestran más o menos cariño y otros que están pendientes de unas reacciones que las acaban interiorizando. Ponerse a analizar si les gusta o no que los abracemos es algo que debemos hacer por su propio bien y por el nuestro, de esta manera seremos conscientes de lo que sienten y de si estamos haciendo bien o mal. Todo dueño de un animal busca siempre que obtenga lo mejor en cada uno de sus pasos. Si quieres descubrir qué siente tu perro, según los expertos de Kiwoko toma nota a sus reacciones. Estas son las principales que provoca un abrazo:

Orejas caídas

Gira la cabeza

No te mira

Ojos entreabiertos

Se relame el hocico

Responde con bostezos

Quiere escapar

Responde con gruñidos

Enseña los dientes

En cualquiera de estos casos, no es una reacción agradable, sino todo lo contrario. Supondrá que no está de acuerdo con eso que le estás haciendo por lo que deberás dejar de hacerlo en la medida de lo posible. Busca otras formas de demostrar tu amor a una mascota que puede darte mucho más amor de lo que puedas imaginar para un cuerpo tan pequeño.