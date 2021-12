Los perros necesitan unos cuidados específicos según la época del año. En invierno, hay razas que toleran el frío mejor que otras, como por ejemplo el husky siberiano. Ahora bien, el hecho de que haga frío no significa que no haya que sacar a pasear al peludo o que no sea necesario bañarlo. Del mismo modo que en verano, hay que bañar al perro una vez al mes, pero conviene tener en cuenta una serie de consejos para hacerlo de forma adecuada.

Temperatura ambiente

Lo primero y más importante es procurar que la temperatura ambiente sea cálida para que el perro se sienta a gusto antes, durante y después del baño. Aunque la casa tenga calefacción, es conveniente poner un calefactor eléctrico en la zona donde se va a bañar al animal.

Temperatura del agua

Aunque a los canes les encanta chapotear en el agua fría cuando hace calor, en los meses de invierno ocurre justamente lo contrario. La temperatura del agua no debe ser fría ni caliente, sino más bien templada.

Accesorios y toalla

Para que el momento del baño sea lo más corto posible, es fundamental tenerlo todo listo antes de meter al perro en el agua: cepillo, champú, toalla…

Secado

Una vez finalizado el baño, hay que dejar al animal que se sacuda moviendo el cuerpo para todos lados. Luego, lo mejor es retirarle el exceso de humedad del pelaje con una toalla. Se le puede envolver en una toalla durante unos pocos minutos.

También se puede utilizar un secador de pelo para secar por completo al perro, sobre todo si tiene el pelaje grueso. Eso sí, hay que tener cuidado de que no salga el aire demasiado caliente porque si no se le puede quemar la piel.

Momento del baño

En los meses de invierno, lo mejor es bañar al perro aproximadamente una hora después del paseo, preferiblemente por la mañana. De esta manera, tiene tiempo para secarse antes de su próximo paseo.

Estos son los consejos que debes tener en cuenta para bañar al perro en invierno. Recuerda que, a diferencia de los humanos, que podemos ducharnos todos los días, la frecuencia de baño ideal para los canes es de una vez al mes. Ellos necesitan emanar sus propios olores para comunicarse con otros animales y, además, su pelo necesita generar sus propios aceites.