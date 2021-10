Según datos oficiales, existen más de 300 razas de perros en todo el mundo, entre ellas los bóxers. Son animales enérgicos, inteligentes y juguetones, que no llevan bien la soledad y necesitan hacer mucho ejercicio a diario. Uno de los aspectos más importantes en lo que respecta a su cuidado es que no toleran el clima cálido, así que durante los meses de verano hay que prestar mucha atención para que no sufran un golpe de calor. A continuación hemos seleccionado las curiosidades más llamativas sobre los bóxers.

Variedades

Tras las guerras en Europa, muchos boxers se mudaron a Estados Unidos. Una vez allí, empezaron a desarrollarse de una forma distinta. El aspecto de la variedad antigua es más similar a los antiguos ejemplares de bulldog, pero con un cuerpo más musculado y robusto. Mientras, los boxers americanos son más estilizados y tienen una mayor altura a la cruz.

Perros cazadores de osos

Los boxers se desarrolladon en Alemania a finales del siglo XIX. Entre sus ancestros se encuentran el bullenbeisser, un can germano especialista en la caza de osos, y el bulldog inglés, un perro robusto que durante la Edad Media fue muy utilizado por los carniceros. A pesar de estos antecedentes, con el paso de los años los boxers se fueron adaptando poco a poco a la vida doméstica.

Mensajes del ejército nazi

Durante la I Guerra Mundial, los boxers fueron utilizados como perros mensajeros y militaes. Durante la II Guerra Mundial, los boxers alemanes empezarona perder popularidad, aunque fueron muy útiles para el ejército nazi: se encargaban de enviar mensajes, de transportar cables de comunicación o de recoger cuerpos de soldados heridos.

Maduración

Una de las principales curiosidades sobre los boxers y que muchas personas desconocen es que los cachorros tienen un proceso de maduración extremadamente lento, de ahí que esta raza reciba el sobrenombre de «Peter Pan». Estos perros mantienen su temperamento infantil durante toda la vida.

Cuidados

Y, por último, en lo que respecta a los cuidados que estos perros necesitan, lo más importante es que hagan ejercicio a diario. De lo contrario, pueden adoptar un comportamiento agresivo y destructivo. Además, hay que proporcionarles una dieta equilibrada para que no sufran de sobrepeso.

El pelaje hay que cepillarlo una o dos veces por semana para retirar el pelo muerto y la suciedad, y los baños se recomiendan cada seis u ocho semanas.