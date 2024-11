Vuelve a Madrid Circlassica: qué es, fechas, entradas y cuánto dura

La compañía Productores de Sonrisas regresa con una nueva edición de Circlassica, titulada «La historia mundial continúa». Este espectáculo, pensado para toda la familia, nos sumerge de nuevo en la historia del circo y promete ser una experiencia inolvidable en la carpa de IFEMA Madrid, donde estará en cartel del 31 de octubre al 12 de enero. En esta edición, Johnny, el clown que cautivó al público en espectáculos anteriores, vuelve a escena tras haber viajado por todo el mundo. Allí se reencuentra con sus sobrinos, Blanca y Manu, quienes están listos para debutar y vivir sus primeros momentos en la pista.

Con el apoyo de más de 30 artistas de distintas nacionalidades, «La historia mundial continúa» integra espectaculares acrobacias y números artísticos de gran complejidad. La trama, cargada de emoción, amistad y magia, destaca la belleza de los valores circenses en un montaje que celebra la unión entre la música y las artes del circo. La puesta en escena captura la esencia del circo tradicional con coreografías impresionantes, malabares y un violín que parece dar vida propia a las melodías. La compañía, que destaca por producciones como «Circo Mágico» y «Circo de Hielo», vuelve a sorprender con una experiencia cargada de emociones y visuales impactantes, haciendo de esta edición de «Circlassica» una celebración de la ilusión y la fantasía.

Cuándo es Circlassica: todas las fechas

Puedes disfrutar de Circlassica hasta el 12 de enero de 2025. Las funciones están programadas en diferentes horarios: 12:00, 16:30, 19:00 y 19:30, en función del día que elijas asistir. Es recomendable verificar las fechas y horarios disponibles al momento de planificar tu visita, para asegurar que puedas disfrutar de éste espectacular show.

Johnny, el carismático clown que ha viajado por todo el mundo persiguiendo su sueño, regresa a la gran carpa de Circlassica, donde sus sobrinos, Blanca y Manu, de 16 años, le esperan para debutar en la pista del circo. Juntos deberán enfrentar el reto de crear el espectáculo más impresionante jamás visto, superando desafíos y sorpresas inesperadas. Para lograrlo, contarán con la ayuda de increíbles artistas internacionales: la troupe Chongquin, conocida por sus asombrosos equilibrios; la Troupe Skokov, que desafiará la gravedad en el columpio; y el Duo Nikulin, que realizará acrobacias imposibles en la cúpula del circo. En esta emocionante historia, Productores de Sonrisas nos presenta un espectáculo lleno de magia, emoción y valores, donde los protagonistas descubrirán que la verdadera magia del circo radica en la amistad. Una aventura que promete risas, asombro y un mensaje conmovedor para toda la familia.

Entradas para Circlassica: precio y cómo comprarlas

La entrada Platino Experience cuesta 80 euros, brindando una experiencia premium completa, mientras que la entrada Gold VIP cuesta 55 euros, seguida de la entrada Gold a 50 euros. Las zonas se dividen en categorías con precios variados: Zona A tiene un costE de 45 euros, Zona B 40 euros, Zona C 35 euros, y Zona D 25 euros. También se ofrece una opción de visibilidad reducida, con un precio de 20 euros, ideal para aquellos que buscan una entrada económica. Los niños hasta 2 años no pagan entrada siempre y cuando no ocupen un asiento.

Cuánto dura Circlassica

El espectáculo de Circlassica tiene una duración total de dos horas, incluyendo un descanso de 20 minutos. Durante este intervalo, podrás relajarte y disfrutar de la experiencia antes de continuar con el emocionante show lleno de magia, acrobacias y diversión para toda la familia.

Se recomienda a los espectadores llegar una hora antes del espectáculo para disfrutar de la experiencia y entretenimiento previos en la carpa hall, creando un ambiente único y acogedor.

«Notas de música y acrobacias se entrelazan en un espectáculo que desafía la gravedad y toca el alma. El violín lanza melodías que parecen cobrar vida, mientras los malabaristas trazan figuras imposibles en el aire. En este mundo, la música y el circo se entrelazan, creando un caleidoscopio de sonido y movimiento que deja una huella imborrable en el corazón de quienes lo presencian».

Dónde hacen Circlassica y cómo llegar

El evento se celebra en IFEMA, situado en la Avenida del Partenón 5, 28042 Madrid. Se puede llegar fácilmente en metro a través de la estación Feria de Madrid, en la línea 8. Además, varias líneas de autobuses conectan el recinto: 73, 112, 122 y 828. Si prefieres ir en coche, IFEMA está bien comunicado con las principales vías de la ciudad, siendo accesible por la M11 (salidas 5 y 7), la M40 (salidas 5, 6 y 7) y la A2 (salida 7), lo que facilita el acceso desde diversos puntos de Madrid.

Recientemente, Circlassica ha recibido dos premios importantes en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El Premio Nacional de Cultura 2023 en la categoría de Circo, otorgado el año pasado, fue entregado por los Reyes de España. Además, recibió el Premio de Cultura en Artes Circenses de la Comunidad de Madrid en los XXII Premios de Cultura. Estos reconocimientos destacan años de trabajo y creatividad, fusionando el circo tradicional con enfoques innovadores.