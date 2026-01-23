Vox Torrelodones ha anunciado en el Pleno Municipal que presentará una querella criminal contra el Partido Popular, liderado por Almudena Negro. La formación política ha decidido tomar la vía judicial después de que el PP les acusase , según Vox, de apropiarse de forma indebida de los donativos obtenidos en 2024 en beneficio de las víctimas de la DANA.

Durante los días posteriores al desastre de la DANA en Valencia, en Torrelodones (Madrid) organizó una recogida de donaciones para ayudar a las víctimas de la catástrofe. Esta iniciativa se desarrolló en el salón parroquial de San Ignacio de Loyola, en la Colonia, y contó con la participación de decenas de voluntarios del municipio.

Según ha acusado el Partido Popular del municipio en el Pleno Municipal del pasado 18 de diciembre, esta recogida no formaba parte de la campaña oficial del Ayuntamiento. Durante la sesión, la concejal de Juventud del PP, Manuela Sánchez, acusó al Grupo Municipal de Vox de haber promovido una campaña paralela utilizando el espacio parroquial para dotarla de «mayor credibilidad».

«Durante los días posteriores al desastre de la DANA en Valencia, VOX promovió una iniciativa paralela a la oficial de los ayuntamientos. Esta iniciativa se hizo para recaudar fondos y ayudas para los más afectados, por su asociación juvenil Revuelta. Es evidente la relación de Vox con esta iniciativa. ¿Pueden darnos una explicación de cuánto recaudaron y dónde ha ido a parar el dinero y las ayudas de nuestros vecinos?», afirmó Sánchez durante el Pleno.

Los populares señalaron directamente a la portavoz de Vox Torrelodones, Sonsóles Palacios, y a la auxiliar del Grupo Municipal, Ángela Maciá, acusándolas de haber orquestado el entramado de recogida de donaciones junto a la asociación Revuelta, para después «apropiarse de forma indebida de las donaciones».

Desde Vox niegan de forma tajante estas acusaciones y defienden que la asociación Revuelta es «independiente» del partido. Aseguran que no tenían conocimiento previo de la recogida y que Palacios y Maciá acudieron ese día únicamente como «voluntarias». «No teníamos ni idea de que ese día iban a participar en la recogida de donaciones», sostienen desde la formación.

El PP fundamenta sus acusaciones en varias publicaciones en la red social «X» en las que se felicitaba a jóvenes voluntarios por su ayuda a los valencianos tras la DANA. En dichas publicaciones, según Vox, no se mencionaba a la asociación Revuelta, sino únicamente a los voluntarios que de forma altruista ayudaron tras el desastre.

Tras el Pleno, el Partido Popular difundió un comunicado en el que exigía explicaciones a su socio de gobierno. «Exigimos transparencia. Y eso pasa porque nos explique a dónde fue a parar hasta el último donativo que recogió», reclamaban. En el mismo texto, el PP preguntaba si Vox «por puro fanatismo o para colocarse en alguna lista, jugó con la buena voluntad de los torrelodonenses».

Vox niega la «apropiación indebida»

Desde Vox ha calificado estas acusaciones de «injurias» y «calumnias». Sonsóles Palacios aseguró que «no participó en ningún tipo de recaudación ni en los trabajos dentro de la iglesia». «La única cosa que hice fue ir un domingo a ayudar, sin tener ni idea, sin saber que era Revuelta quien estaba ahí», defendió la portavoz municipal. Añadió además que desde Vox «no tienen que dar explicaciones sobre el destino de un dinero del que no se sabe nada».

En un comunicado posterior, Vox Torrelodones insistió en que «todas estas afirmaciones son rotundamente falsas». Según el partido, «la iniciativa solidaria fue organizada por la parroquia San Ignacio sin dependencia orgánica ni control por parte de Vox». «El partido no recaudó, gestionó ni custodió fondos o ayudas, lo que excluye cualquier tipo de responsabilidad penal o civil», subrayan.

En este contexto, el párroco de la Iglesia de San Ignacio de Loyola, Gabriel María García Serrano, también remitió un comunicado para despejar cualquier sospecha. «Como párroco de San Ignacio, comunico que Vox Torrelodones no ha organizado ninguna recogida de material para paliar las necesidades de los damnificados por la DANA en Valencia. La recogida y posterior distribución fue organizada por voluntarios de la parroquia y del municipio en favor de los más necesitados», señala el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Vox advierte de que «no todo vale en política» y denuncia que se haya utilizado “una tragedia y la solidaridad de los vecinos para lanzar ataques personales y sembrar sospechas infundadas”. Aseguran además que estas acusaciones vulneran «el derecho fundamental al honor» tanto del partido como de las personas señaladas directamente en el Pleno, Sonsóles Palacios y Ángela Maciá, a quien el PP nombra como asesora.

Desde la formación consideran que las acusaciones realizadas a nivel personal se han difundido con un “evidente desprecio por la verdad”, provocando un «daño reputacional injustificado».

Por último, Vox anunció que en el próximo Pleno Municipal exigirá al Partido Popular un careo público con videoacta y retransmisión por streaming para defenderse de las «calumnias» e «injurias» vertidas. «No nos vamos a quedar callados y vamos a llevarlo hasta donde haga falta», zanjó Sonsóles Palacios.

Fuentes del PP de Torrelodones han señalado a OKDIARIO que el PP «no ha acusado a Vox de nada» y añaden que «sólo hemos pedido explicaciones a la vista de lo que ha sucedido con Revuelta». Las mismas fuentes animan a Vox a «poner todas las querellas que quieran» y recuerdan que «ya ha sido archivada una denuncia hace poco por el mismo motivo».