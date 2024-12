La asociación vecinal «El Pueblo Existe», respaldados por Vox, se han concentrado esta tarde frente al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para protestar contra la implementación de la tasa de basuras impuesta por Pedro Sánchez de manera obligatoria para toda España y en el caso de la región de Madrid, todos los municipios.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para participar en esta movilización contra lo que califica como un «impuestazo» perjudicial para los vecinos poniendo el foco en el Partido Popular de Pozuelo que cobra esta tasa desde el pasado mes de octubre cuando, por ley, no es obligatorio pagarlo hasta abril de 2025.

Vox ha denunciado que, durante el Pleno ordinario celebrado este jueves, el Partido Popular ha rechazado la propuesta de VOX Pozuelo en la que se solicitaba la suspensión de la nueva tasa de basuras. Para la portavoz de Vox Pozuelo, Ainhoa García Flórez,»el Partido Popular tenía hoy la oportunidad de rectificar, pero ha decidido continuar con la imposición de una carga fiscal injusta y desproporcionada en lugar de buscar soluciones más equilibradas, que respondan a los intereses de nuestros vecinos y a los objetivos medioambientales de forma eficiente.»

Los populares de Pozuelo, han respondido a estas acusaciones alegando que les parece muy bien que se manifiesten, pero que eso deberían hacerlo en la Moncloa, que son quienes han impuesto esta tasa, han dicho en declaraciones a OKDIARIO. Además, consideran «lamentable» que Vox se apropie de una movilización vecinal.

«La tasa es obligatoria desde el 2022 y la empezamos a cobrar en el último trimestre de este año porque no podíamos arriesgarnos a llegar a abril de 2025 y que no se cobraran los recibos y recibir multas o la negación de fondos europeos». Añaden que la ordenanza la redactan los técnicos y que cada ayuntamiento lo ha organizado «como buenamente ha podido porque nadie ha dado un puñetero criterio».

«Consideramos que el «basurazo» es una injusticia y estamos en contra de la tasa. Queremos que el Gobierno de Sánchez la derogue, pero tenemos que cumplir la ley». «Pensamos en la mejor fórmula para que los vecinos pagaran lo menos posible haciendo el cálculo por metros cuadrados y no por número de habitantes» añade el PP.

Por este motivo, los populares entienden que esta protesta no debería hacerse en Pozuelo, sino en la Moncloa. Respecto a cobrar la tasa antes de abril de 2025, el PP cree que no se puede comparar Pozuelo con otros ayuntamientos y por eso «la manera de hacerlo no es igual». «Pozuelo tiene que pagar 12 millones de euros por el servicio de recogida de basuras. Cada uno se ha tenido que buscar la vida para cumplir tal y como han aconsejado los técnicos del Consistorio», apuntan.

En Las Rozas, ocurre exactamente lo mismo. El Consistorio lleva parte de este 2024 aplicando ya esta tasa. Fuentes municipales del PP en este Ayuntamiento dicen que, de los tres años en los que el Gobierno obligaba a los municipios a instaurar la Tasa de Basuras (2023/24/25), se ha elegido el 2024 por las «dificultades administrativas de poner en marcha un nuevo tributo que no existía desde hace más de 20 años en Las Rozas», aseguran.

«De hecho, al ser una nueva tasa, debía comunicarse de forma certificada y ha sido un desastre su reparto a cargo de la empresa pública de Correos por lo que ha habido que retrasar y aplazar pagos de vecinos que lo han recibido fuera de plazo», argumentan las mismas fuentes municipales a OKDIARIO.

Por su parte, la portavoz del PP en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha señalado durante esta protesta que el hecho de anticipar el cobro de la tasa «es totalitario» y ha vuelto a pedir que se asuma parte del gasto corriente de las mancomunidades de residuos ante la negativa de la Comunidad de Madrid. «Esta será la primera de muchas protestas vecinales contra los alcaldes del PSOE y del PP que han impulsado esta medida», ha añadido.