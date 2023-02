Villacís renuncia al PP y repetirá como candidata de Ciudadanos en Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, seguirá en Ciudadanos. Tras varios movimientos desconcertantes en los que se abría a encabezar una corriente en el PP o pedir libertad a CS para que los municipios decidan alianzas preelectorales con los de Alberto Núñez Feijóo, finalmente ha optado por permanecer en la formación naranja, «donde su proyecto liberal es más esencial que nunca». Repetirá como candidata al Ayuntamiento de Madrid. «Sé que tendré una campaña dura, no va a ser nada fácil», ha manifestado en la rueda de prensa convocada para anunciar su decisión.

«Si ya estaba convencida de que este espacio es fundamental, de su buen hacer, de la integridad, estoy más convencida que nunca. Esta semana me ha servido para estar más convencida que nunca. Creo que sobran las razones para que la gente confíe en este proyecto. Me voy a presentar para liderar el espacio de centro en Madrid que representa CS», ha expuestoante los medios de comunicación desde el hotel Urso de la capital. La vicealcaldesa ha rechazado de plano pasar a formar parte de las listas del Partido Popular, y ha precisado que «nunca» se ha propuesto al PP.

En este sentido ha mostrado su agradecimiento a Feijóo por «ser honesto» al afirmar que nunca se ha propuesto al PP. «De una semana a esta no ha cambiado nada. No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos», ha expresado. También ha cargado contra «la política del barro».

«Ha sido días bastante convulsos, he visto de todo pero peor fue la pandemia. Han sido días de especulaciones y de especulaciones de las especulaciones. La primera vez que hablo es ahora», ha querido aclarar ante una multitud de periodistas.

«Contaron conmigo cuando las cosas eran mucho más fácil y contarán conmigo ahora que no. Hay gente que ahora se va pero me quedo con los demás», ha indicado. Villacís resalta sus casi ocho años en la política municipal, cuatro de ellos en el Gobierno. «Aporto años de ejercicio de la política en las que he demostrado mi lealtad, convicciones y principios. Cuatro años de gobierno con una pandemia y varias crisis. Podría haber sido alcaldesa pero lo rechacé. ¿Cuántos políticos en España lo harían? Lo he rechazado por integridad, lealtad y principios», ha insistido.

«Me siento profundamente orgullosa de lo hecho estos años, somos el mejor gobierno de coalición de España, un que es resistente al sanchismo. Tengo orgullo de lo hecho por Cs y por el PP», ha agregado. La vicealcaldesa ha subrayado que no tenien «medio de volver al mundo privado». «Me hace ser libre», ha indicado para cargar contra un hipotético Gobierno local con Javier Ortega Smith (Vox) en su seno.

Este martes mantuvo una reunión con sus concejales en la que, como publicó OKDIARIO, ya dejó caer que no tenía claro el paso de presentarse a las primarias de CS para repetir como candidata. Además, hoy, después del Pleno municipal, ha mantenido un encuentro a petición propia con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para abordar los últimos acontecimientos que han marcado estos días su agenda ante un posible paso a las filas del PP. «Fue una reunión a petición de ella para contarme qué había pasado», ha comentado el regidor en RNE.

Preguntado por la opción de que Villacís entre en su candidatura electoral para el 28 de mayo, Almeida ha admitido que le llevan haciendo esa misma pregunta «mucho tiempo», pero que descartaba hacer «ninguna hipótesis» por respeto a la «situación tan difícil de CS».

Feijóo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había asegurado este miércoles que tiene «buen concepto» de Villacís y ha señalado que lo «lógico» es que ella hable con Almeida, si quiere incorporarse a las listas del PP en las elecciones de mayo. Dicho esto, ha recordado que ya hay 166 cargos del partido naranja que han entrado en el Partido Popular.

«A mí me gusta que la gente buena entre en mi partido. Por supuesto tenemos buena gente en el partido, pero siempre podemos tener más. El otro día hacíamos un recuento y, efectivamente, hay 166 cargos orgánicos de Cs que voluntariamente han entrado a formar parte de nuestro partido», ha revelado Feijóo en Onda Cero recogida por Europa Press.