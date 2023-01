Ayuso no quiere a Villacís en Madrid: «Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro este lunes que no tiene ninguna intención de incorporar a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en las listas del PP de Madrid para las próximas municipales. «Los mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo», ha zanjado la presidenta del los populares madrileños respecto al debate generado en los últimos días sobre la posible incorporación de la número dos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a las filas del PP.

Ayuso, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión del Comité Ejecutivo del PP celebrado este lunes en Génova 13, ha detallado que estas personas están ya como diputados del PP en la Asamblea o como directores generales, viceconsejeros o consejero de su Gobierno, como la de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.

«Esa unión del centro-derecha en Madrid ya hace años que está en marcha», ha manifestado, al tiempo que ha afirmado desconocer las conversaciones que se haya podido producir entre Villacís y el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.»Por parte del PP de Madrid regional no consideramos sinceramente esa incorporación. Vemos que ha tenido reuniones con el PP a nivel nacional, por tanto me imagino que lo que está hablando es una incorporación en el nivel nacional. Aquí, en la Comunidad, el PP de Madrid no tenemos previsto esta incorporación», ha declarado.

Este sábado, Villacís pedía a Ciudadanos buscar «fórmulas creativas» para «reforzar el centro político» así como «escuchar» a concejales y personas que «se conocen sus municipios».

«Las cuestiones locales son distintas a las del ámbito nacional, y hay maneras de concurrir más eficaces. La prioridad es reforzar el centro político en España… y creo que hay que buscar fórmulas imaginativas, creativas, escuchar a la gente que se conoce su municipio para ver cuál es la forma más inteligente», explicó.

Previamente, ya había abogado porque la formación naranja decida en cada municipio si concurre al 28M con el PP. «En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir», afirmó a través de un vídeo publicado en redes sociales.