El gobierno socialista de Alcorcón sólo dará uso al 6% del complejo de 57.658 m² que costó 134 millones

Fiasco en el Alcorcón. El servicio telefónico a víctimas de la violencia de género del Ministerio de Igualdad que acogerá esta localidad madrileña sólo usará el 6% del CREAA, el macro complejo municipal que costó 134 millones de euros y que lleva abandonado desde 2011. La ministra Irene Montero promocionó la decisión de llevar estas dependencias gubernamentales a esta localidad donde Podemos ostenta la primera tenencia de alcalde con Jesús Santos. Sin embargo, tal como ha podido saber OKDIARIO, no es oro todo lo que reluce precisamente.

El proyecto licitado sólo contempla hacer uso de uno de los nueve edificios del CREEA, que costó tras una inversión millonaria del Ayuntamiento de Alcorcón y ahora se cede de forma gratuita. El edificio en concreto estaba destinado a albergar un conservatorio de música y danza que nunca llegó. Posteriormente, varios alcaldes trataron de dar una nueva vida a este complejo único sin éxito. Ahora, en todo caso, si el proyecto llega a término sólo usará 3.500 metros cuadrados de un total de 57.658 de superficie construida.

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Alcorcón anunció que la ciudad acogería el mayor centro de España para la prevención frente a la violencia de género. Comunicó que, el Ministerio de Igualdad, mediante una subvención a la Federación Española de Municipos, invertiría más de 32 millones de euros en acoger el servicio ATENPRO de protección a víctimas de violencia de género creado, en realidad, por el Partido Popular cuando estaba en Moncloa.

Ahora los documentos de la licitación del «redacción del proyecto de adaptación y dotación de las condiciones necesarias del edificio I del CREAA para albergar el centro estatal de coordinación ATENPRO y la posterior ejecución de las obras» incluyen la letra pequeña del proyecto.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este pasado 12 de febrero el plan inicial. Es, según las fuentes del PP expertas en la materia, «una decepción, ya que el concurso solo va a destinar 8 millones de euros a este proyecto, tan sólo un 25% de lo prometido (32)».

Recreaciones del fallido centro CREAA en Alcorcón.

El proyecto del CREAA (Centro de Creación de las Artes de Alcorcón) iba a ser un equipamiento dotacional que recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón de 1999, actualmente vigente. Se puso en marcha con el PSOE en el gobierno municipal y jamás entró en funcionamiento tras tragarse 134 millones de euros que aún no han sido pagados. Además, el Ministerio de Hacienda calcula que no se pagará hasta pasado 2030 según el actual ritmo de amortización de deuda.

Polémica

La polémica lleva servida desde hace años. Ahora crece porque, no sólo el proyecto contempla una inversión mucho menor de la prometida, además, como los que señala Antonio González Terol, candidato local del PP, «el proyecto sólo contempla hacer uso de uno de los nueve edificios del CREEA que estaba destinado a albergar un conservatorio de música y danza que nunca llegó». «De esa instalación nadie sabe nada ya. La demanda de este servicio es enorme. Los vecinos de Alcorcón, además, regalan un edificio que aún no han podido pagar y por el cual no se les pueden bajar los impuestos. No es una solución definitiva, como sí había prometido el equipo de gobierno», agrega.

El popular señala que le parece «estupendo» que se dedique a proteger a las víctimas de la violencia de género, «pero no puede esconder que hay otros 8 edificios vacíos». Recuerda que en su día se rechazó a una universidad privada que mostró interés.

En este sentido, el CREAA fue impulsado por el alcalde socialista Enrique Cascallana. En el municipio se considera que era un homenaje a su padre, payaso de profesión. Contemplaba un circo estable, una escuela de circo, salas de exposiciones, talleres de artistas, una cafetería – restaurante, un centro de tecnología del espectáculo, un área de congresos, una sala multiusos, un auditorio, un conservatorio y un gran aparcamiento.

Según los nuevos pliegos, las obras se abandonaron «el 21 de diciembre de 2011», cuando estaban «ejecutadas al 73,93% respecto del proyecto aprobado en octubre de 2007». Ahora se habilitará una zona residual del macro centro para abrir zonas de recepción, administración, seguridad, despachos y, entre otros como plato fuerte, 100 puestos de operador telefónico.