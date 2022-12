Antonio G. Terol: «Alcorcón merece más que la deuda, suciedad e inseguridad del PSOE y Podemos»

Antonio González Terol fue uno de los tres únicos diputados del PP que se levantó a acompañar a Pablo Casado en aquella mañana durísima del 23 de febrero, en su despedida y salida del Congreso. El resto (muchos allí gracias a Casado) ni se movieron. Una muestra de lealtad personal que le honró más allá de cuestiones políticas. Antonio González Terol fue la persona que metió a Casado en el Partido Popular.

Isabel Díaz Ayuso ha encargado ahora a Terol una misión nada fácil, pero crucial: reconquistar Alcorcón para el PP. Los municipios del sur de Madrid gobernados por el PSOE y la extrema izquierda de Podemos o similares son prioridad electoral para Ayuso el 28 de mayo.

Antonio González Terol, que seguirá hasta final de la legislatura como diputado del Congreso, fue de 2011 a 2019 alcalde de la vecina Boadilla del Monte. En las elecciones de 2015, fue el segundo alcalde más votado de España. Presume de gestión municipal. Dejó Boadilla en manos del PP per saecula saeculorum y eso que heredó la Boadilla de «El Albondiguilla» y la Gürtel.

De manera que, decidido a reinventarse y a repetir la historia de Boadilla en Alcorcón, «honrado» -dice- por el encargo de Ayuso, Terol se ha arremangado y -a lo Pedro Sánchez en 2016- se ha subido al coche y recorre mañana, tarde, noche e, incluso, madrugada (vean su Instagram) las calles, barrios, parques, mercados, negocios, empresas y colegios de la ciudad (170.000 habitantes). Terol está haciendo campaña puerta a puerta, piso a piso, recogiendo las quejas y reivindicaciones de los vecinos. Llama al timbre y el vecino o vecina de turno, sorprendido, al abrir, se lo encuentra a él, impoluto, con sus pasquines en la mano: «Hola. Soy Antonio González Terol». Se presenta, les dice que quiere ser su alcalde, que otro Alcorcón es posible y habla con ellos en el descansillo.

Alcorcón está gobernada desde 2019 por PSOE y Podemos. La alcaldesa socialista, Natalia de Andrés, fue inhabilitada hace un año por los tribunales, pero decidió seguir en el cargo con la venia de Juan Lobato. Ahora, Lobato la ha fulminado y, hace pocos días, la alcaldesa anunció que no se presentaría después de que hace tres meses fuera confirmada como candidata socialista. Este lunes, el PSOE de Alcorcón ha iniciado primarias para elegir a su candidato, que, todo apunta, será candidata: la actual concejal de Hacienda, Patrimonio y Contratación Pública, Candelaria Testa.

Natalia de Andrés fue condenada por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria siendo concejala del exalcalde socialista, Enrique Cascallana, condenado también a 10 años de inhabilitación por el mismo asunto. Cascallana dejó la alcaldía de Alcorcón en 2011 con una deuda de 652 millones de euros y un mamotreto de nueve edificios llamado Creaa (Centro de Creación de las Artes de Alcorcón) que sigue -10 años después- muerto de asco en un descampado. Se llevó por medio 300 árboles, una biblioteca municipal y 150 millones de euros de dinero público.

«Pero el alcalde en la sombra es Jesús Santos, de Podemos», dice Antonio González Terol. Santos, estrecho colaborador de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, aparece salpicado en los medios por los escándalos de la consultora Neurona. Trabajador de la limpieza en la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, Jesús Santos (ex miembro de un grupo ultra del Alcorcón) ha convertido ESMASA, según la oposición, en un chiringuito (remunicipalizado, eso sí) donde se enchufa a los afines políticos y todos sus parientes. Entre otras, las propias cuñadas de Santos para que todo quede en familia. Lo último del hombre de paja de Monedero e Iglesias: gastarse más de 60.000 euros en hacerse un monumento.

Antonio González Terol acude a HOY RESPONDE de OKDIARIO y en la entrevista denuncia la situación de una ciudad ahogada por la deuda («160 millones de euros»), en alto riesgo de quiebra financiera («la sexta de España en riesgo»), muy sucia y extremadamente insegura «con tiroteos y droga, donde las violaciones se han triplicado en un año y en la que se ha pasado de 970 robos el año pasado a los casi 1.400 que llevamos este año a falta un mes para acabarlo».

Terol describe con precisión qué hará si es alcalde para que las calles de Alcorcón sean seguras. Y presume: «Yo convertí Boadilla en la segunda ciudad más segura de España». «A diferencia de Natalia de Andrés y de Jesús Santos -dice- yo creo en la propiedad privada, la libertad y la seguridad. Y las defenderé en Alcorcón».

La izquierda bautizó en Boadilla del Monte a Antonio González Terol como «Antonio Banderas» por la cantidad de enseñas de España que colocó en el municipio. Como las que puso su compañero del PP, David Pérez, en la propia Alcorcón al suceder en 2011 al socialista Cascallana en la alcaldía. Terol se pregunta qué han hecho el PSOE y Podemos con las banderas de España y por qué se avergüenzan de ella: «Las han quitado todas y en algunos casos se llevaron hasta los mástiles. Yo las volveré a poner». A Terol no le extraña viendo que el PSOE de Pedro Sánchez y Juan Lobato «es el partido que apoya a los sediciosos y que apoya y aplaude a los malversadores».

Antonio González Terol está on fire con Alcorcón. El que fuera número tres de Pablo Casado se muestra como un niño con zapatos nuevos volviendo a la política municipal. Sabe que el encargo de Ayuso en Alcorcón es cara o cruz. Decidido a repetir lo de Boadilla del Monte (donde también le enviaron sin vivir allí), Terol sabe que si recupera Alcorcón para el PP se encumbrará. «Si no -asegura- me quedaré en el ayuntamiento haciendo oposición». Si accede o no a la Asamblea, que es compatible con ser concejal o alcalde, es otro cantar que dependerá, de nuevo, de Isabel Díaz Ayuso.

«¿Ha hablado con Pablo Casado en este tiempo?», le preguntamos al acabar la entrevista. «Sí, por supuesto», contesta. «Me dio la enhorabuena por la candidatura. Me alegró saber de él y saber que está bien. Centrado en su familia y en su vida particular». «El PP somos mucha gente», dice Antonio González Terol. «Todos sumamos. Todos aportamos. Todos estamos detrás de Alberto Núñez Feijóo. Todos estamos detrás de Isabel Díaz Ayuso. Como en su momento estuvimos detrás de Pablo Casado -concluye- y le acompañamos hasta el final, con sus errores, que los tuvo, y sus aciertos, que también los tuvo».