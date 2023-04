Eran las 13:30 horas cuando un vehículo K (camuflado) de servicio de la Policía Nacional se encontró de frente a un Mercedes gris que bajaba por el Paseo de Extremadura haciendo eses, esquivando coches y peatones a duras penas y poniendo en peligro la seguridad de personas, tras protagonizar el atropello de varias. Aún así dejó dos muertos y cuatro heridos a su paso. Los policías nacionales que se lo encontraron no estaban implicados en la persecución pero ante la evidencia de que algo pasaba pusieron luces, dieron media vuelta e iniciaron la persecución. Los ocupantes del coche, al sentirse atrapados giraron a la derecha en la esquina del Paseo de Extremadura por la calle de Saavedra Fajardo y abandonaron el vehículo saliendo a la carrera. Los dos policías, adscritos a la comisaría de Latina, se dividieron y corrieron tras ellos, logrando atrapar a un hombre, español nacido en 1996 y una mujer, también española, nacida en 1998. El que logró huir, otro español de 31 años, nació en 1991, tiene numerosos antecedentes por hurto, delitos contra el patrimonio y robos con fuerza, al igual que los dos detenidos. Finalmente Pedro V.S., el conductor huido se entregó en una comisaría poco antes de las 21:00 horas.

La Policía conocía la filiación exacta del supuesto autor del atropello múltiple y los todos los detenidos no han pasado todavía a disposición judicial ya que están en comisaría todavía. El bebé se ha quedado a cargo del Samur Social.

No se explica todavía cómo el aviso preceptivo que debía haber dado a la sala del 112 la patrulla del GIAT de Tráfico de la Guardia Civil que los seguía desde Leganés no provocó un control de tráfico para que el coche no entrase en una zona urbana tan poblada como el Paseo de Extremadura, que los delincuentes recorrieron en su totalidad sembrando el caos y el pánico.

Unos segundos antes de ser detenidos habían atropellado a un hombre de 72 años a la altura del número 154 del Paseo de Extremadura, en concreto de la estación de Metro Alto de Extremadura cuando cruzaba un semáforo en verde para los peatones. El vehículo siguió su alocada huida en dirección al centro de Madrid y a la altura del número 90 atropelló a un anciano de 81 años. Su mujer tuvo que ser asistida por el Samur con un ataque de ansiedad. Los sanitarios atendieron a otras tres personas más y a uno de los detenidos por la Policía Nacional. A una mujer de 90 años la trasladaron al hospital por precaución.

Tras el rastro de muerte el coche perdió la matrícula delantera y hundió su parabrisas y parachoques del lado derecho producto de los golpes. El vehículo huía de otro coche de paisano del GIAT de la Agrupación de Tráfico de la Benemérita a gran velocidad, tal y como han afirmado testigos presenciales de los hechos. Los investigadores descartaron muy pronto el posible móvil terrorista y asociaron el suceso a un delito común porque conocían los antecedentes de los ocupantes.

Los tres detenidos son españoles y tras dejar el coche parado en la calle Saavedra Fajardo, semiesquina al Paseo de Extremadura intentaron darse a la fuga corriendo. La Policía Científica ya ha pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y sus compañeros han interrogado a testigos.

La persecución se había iniciado en Leganés, cuando agentes de la Guardia Civil se han percatado de que en el interior del vehículo viajaba un niño sin silla, encima de su madre y que respondía a las característica de un coche denunciado por el robo de un catalizador. Entonces, les han dado el alto, pero no han parado. En ese momento, se ha iniciado el seguimiento, «porque nosotros no hacemos persecuciones como en EEUU y mucho menos podemos embestir a otro vehículo», explica un veterano agente a OKDIARIO. El vehículo no se ha llegado a subir a las aceras, sino que se ha ido saltando los semáforos de la calle. Otro policía comentaba a OKDIARIO que no entendía el largo recorrido que había efectuado el coche sin ser interceptado antes.

Fallecidos

Los fallecidos por el atropello, tal y como ha confirmado el Samur, han sido dos varones de 72 y 81 años. El primero de ellos ha muerto en el acto a la altura del número 150 del Paseo de Extremadura, donde también han resultado heridas tres personas, un matrimonio de unos 65 años, dados de alta en el mismo lugar, y una señora de 90 años, que ha sido trasladada al hospital por precaución. Este hombre fue atropellado en un cercano paso de peatones regulado por semáforo y fue arrastrado cuarenta metros a consecuencia del impacto. El atropello generó un caos circulatorio a esa hora en Madrid, de tráfico punta, ya que hubo que cortar la circulación del Paseo de Extremadura en ambos sentidos.