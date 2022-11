La Policía avisa de penas de cárcel a una alcaldesa del PSOE por una falsa señal de tráfico feminista

El Ayuntamiento de Soto del Real, gobernado por Noelia Barrado (PSOE), ha instalado una falsa señal de STOP con el texto «STOP, Soto del Real contra la violencia de género» en una de las carreteras principales al municipio. La similitud de esta señalización vertical con la original que ordena parar en seco el vehículo ha provocado una confusión total entre los conductores. La Policía Local ha tenido que intervenir. Pide la retirada de la señal y recuerda que el Código Penal sanciona esta práctica de modificar letreros oficiales del Código de Circulación con hasta dos años de cárcel.

En primer lugar, el grupo municipal popular solicitó por escrito a la Alcaldía la misma tarde de la colocación del STOP fake el informe policial que autorizaba su instalación o, en caso de no existir, la retirada inmediata para evitar cualquier accidente, ya que el responsable sería el Ayuntamiento. Al no obtener respuesta, directamente los ediles del PP solicitaron a la Policía Local una copia del informe favorable a su instalación. En caso de haberse obviado el mismo, como ya barajaban que había pasado, requerían que por parte el Cuerpo informase sobre la viabilidad de su instalación o la necesidad de retirarla. La Policía municipal informó que no constaba informe favorable para su colocación porque no se había solicitado y que al detectar la señal el 11 de noviembre se dio mandato para que se tapara o se retirara del lugar al concejal de obras, José Luis Izquierdo (PSOE).

El 14 de noviembre el grupo municipal popular tuvo constancia del informe policial en el que recoge con claridad: «El Código Penal recoge en su artículo 385 lo siguiente: Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días, el que originase un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: a) Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio».

La Policía Local en su informe entiende que esta señal, al presentar características casi idénticas en tamaño y en texto, podía ser una modificación de la señalización, en lo establecido en el reglamento de circulación. Recuerdan que el Código Penal condena la «mutación» de la señalización instalada en los viales de tráfico.

Informe de la Policía Local de Soto del Real.

También los agentes apuntan que la señal y la ubicación, al encontrarse en un cruce de vía, puede originar «confusión» entre los vehículos que circulen por la misma. Los propios policías de Soto del Real alertan que la muestra a favor del feminismo podía acabar en tragedia. Ven posible que esto «desemboque en un accidente por alcance».

A criterio de los agentes, esta señalización se encuentra «fuera de lo establecido en el catálogo de señales, con la necesidad de retirada, para evitar confusiones y posibles accidentes de circulación». Requerían su retirada inmediata o, en todo caso, su traslado a una ubicación fuera de las vías de circulación al tráfico. El Consistorio del que fue alcalde el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, la ha movido de sitio, pero aun así, el STOP de la discordia está muy próximo a la carretera.