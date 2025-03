En Rumanía hacen un llamamiento para ir a vivir a este pueblo de Madrid: «Ofrecen…»

Muchas son las personas que viviendo durante años en capitales de provincia, han tenido que mudarse a las afueras para hacer frente al gasto de la vivienda, y de la vida en general. Y a esto se le suman además los movimientos migratorios desde otro países, promocionados además y en algunos casos como el que ahora te explicamos, desde algunos medios de comunicación. En esta ocasión ha sido un periódico de Rumanía el que está promocionando un pueblo de Madrid, del que dice que puede llegar a ofrecer una muy buena calidad de vida y buenos sueldos.

La noticia, publicada en uno de los periódicos más importantes de Rumanía, ha sorprendido por su tono entusiasta y su enfoque tan concreto: no hablan de España en general, ni de Madrid como gran ciudad, sino de Pozuelo de Alarcón, un municipio que se ha convertido en un imán para profesionales y familias de alto poder adquisitivo. Allí, a apenas diez kilómetros del centro de la capital, se está gestando un ambicioso proyecto urbanístico que cambiará el panorama residencial de la zona. El titular con el que se presenta en el periódico Adevărul no puede ser más directo: «Una ciudad millonaria cerca de Madrid busca 20.000 residentes». Y entre ellos, se hace un llamamiento claro a los rumanos. Sin embargo, la periodista que firma el artículo, Daciana Mitrache, no se limita a describir las nuevas viviendas, sino que resalta también las carencias del municipio: hay muchas oportunidades, pero faltan casas asequibles. Pero eso está empezando a cambiar con los nuevos desarrollos urbanos que se han anunciado. Pozuelo de Alarcón, que ya cuenta con infraestructuras modernas, colegios internacionales, zonas verdes y un entorno residencial de altísima calidad, se prepara ahora para crecer y acoger a miles de nuevos vecinos. Y ahí es donde entra la comunidad rumana, que, según este medio, ve en esta zona un lugar ideal para establecerse de forma definitiva.

El pueblo de Madrid que promocionan desde Rumanía

A pesar de su imagen de municipio consolidado y exclusivo, Pozuelo de Alarcón está a punto de dar un paso importante para abrirse a nuevos perfiles de residentes. Según recoge la prensa rumana, están en marcha dos grandes proyectos urbanísticos que sumarán más de 6.000 nuevas viviendas al municipio. Se trata de las promociones ARPO y Huerta Grande, dos desarrollos urbanísticos que en conjunto podrían acoger a casi 19.000 personas, lo que supondría un importante incremento demográfico en una ciudad que actualmente ronda los 89.000 habitantes.

El proyecto más ambicioso es ARPO, que ocupará una extensión de 2,4 millones de metros cuadrados. Esta nueva zona no sólo contará con más de 750.000 m² destinados a viviendas, sino también con 1,5 millones de metros de zonas verdes, y más de 80.000 m² para servicios y comercio. Es decir, no se trata solo de construir casas, sino de crear un entorno completamente nuevo, con calidad de vida, naturaleza, y servicios integrados. Esto encaja a la perfección con el estilo de vida que buscan muchas familias y profesionales que ya residen en Madrid o planean mudarse.

Por su parte, Huerta Grande es una promoción más pequeña, pero con una clara apuesta por la accesibilidad: de las 775 viviendas previstas, casi la mitad tendrán algún tipo de protección pública, lo que permitirá acceder a un hogar en Pozuelo a precios más asequibles. La previsión es que esta promoción esté completamente vendida en el año 2031, lo que muestra tanto el interés que está generando como la planificación a largo plazo del municipio.

¿Por qué un diario rumano habla de Pozuelo?

La comunidad rumana en España es una de las más numerosas y asentadas del país. De hecho, se estima que hay más de un millón de rumanos viviendo en territorio español, y una gran parte de ellos está en la Comunidad de Madrid. Esto explica el interés que ha despertado la noticia en los medios rumanos. Pero no se trata sólo de cubrir un hecho urbanístico: lo que está ocurriendo en Pozuelo de Alarcón se percibe desde fuera como una oportunidad real de integración, bienestar y progreso económico para quienes buscan una vida mejor.

El diario Adevărul subraya que muchos rumanos han emigrado atraídos por los salarios más altos y las mejores condiciones laborales en España, pero también por el deseo de ofrecer a sus familias un entorno seguro, con buenas escuelas y servicios sanitarios de calidad. En este sentido, la oferta residencial de Pozuelo encaja a la perfección: no es solo una ciudad bonita, sino un enclave bien comunicado, moderno y con todos los recursos necesarios para desarrollar una vida plena.

Un municipio exclusivo que quiere crecer

Pozuelo tiene fama de ser una de las localidades más caras de España. Su nivel de renta es uno de los más altos del país, y eso ha hecho que durante años muchos lo vieran como un lugar inaccesible. Sin embargo, las palabras de su alcaldesa, Paloma Tejero, apuntan a un cambio de enfoque. En una entrevista con el medio Madrid Total, la regidora explicó que uno de los principales problemas del municipio es la falta de suelo disponible, y que no basta con medidas políticas puntuales para solucionarlo. Hace falta construir de forma planificada, sin comprometer la esencia del municipio, pero abriendo las puertas a nuevos vecinos.

La apuesta por ARPO y Huerta Grande responde precisamente a eso. Son proyectos que permitirán un crecimiento sostenible, equilibrado y pensado para atraer a familias, jóvenes profesionales y, como se destaca desde Rumanía, a ciudadanos extranjeros con ganas de establecerse en España con garantías. De hecho, la información publicada por Adevărul habla no sólo de emigrantes, sino también de inversores rumanos interesados en Pozuelo, lo que muestra que este movimiento puede tener implicaciones económicas a mayor escala.