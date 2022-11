Otro resbalón del candidato de Podemos contra Almeida: cree que «La Latina» es un distrito

Roberto Sotomayor vuelve a resbalar. El ex atleta y candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid ha asegurado que «La Latina» es un distrito de la capital. Sin embargo, ese nombre hace referencia a una zona del centro de Madrid. El elegido por el partido morado para confrontar con José Luis Martínez-Almeida se quería referir a «Latina» que sí es uno de los 21 distritos de la capital.

El recién llegado a la política municipal en cada discurso deja muestras de su desconocimiento de Madrid. Uno de los últimos deslices ha sido en la Universidad de Podemos que ha celebrado la organización morada hace unos días en la Universidad Complutense de Madrid.

Relató una tarde en la que arropó a los vecinos que en la Junta Municipal del distrito de Latina protestaban contra el concejal presidente, Alberto Serrano (Cs). Sin embargo, el candidato a alcalde ha errado a la hora de referirse al nombre del distrito. Ha usado el artículo «La» en «La Latina» que en realidad es un apelativo no oficial a unas calles del distrito Centro, un área incluido en el barrio de Palacio, que sí existe en la subdivisión administrativa de la capital.

El político apostaba en esa reflexión por descentralizar las competencias. Argumentaba que distritos como Carabanchel, con poblaciones más grandes que capitales de provincia, tendrían que tener alcalde propio. No obstante, ya existen los 21 concejales presidentes de las Juntas Municipales, que es una figura idéntica a la que solicita el candidato morado.

Más Madrid

Roberto Sotomayor participaba en la charla Participación ciudadana y municipalismo junto a Jesús Santos, líder de Podemos en la Comunidad de Madrid y candidato de Ganar Alcorcón; María Teresa Pérez, responsable del Instituto de la Juventud, del Ministerio de Derechos Sociales; Pilar Lima, líder de Podemos en la Comunidad Valenciana y candidata a la Alcaldía de la ciudad del Turia y dos políticos latinoamericanos Daniel Chasqueti y Gonzalo Winter.

El ex atleta estuvo durante varios meses recorriendo España atacando los negocios de las casas de apuestas. Tras darse a conocer fue ungido por sorpresa como el cabeza de cartel a la Alcaldía más importante de España. Tras las elecciones de 2015 en las que Podemos apoyó a Manuela Carmena y en 2019 que a última hora se inclinó por la candidatura de Carlos Sánchez Mato (IU), ahora Podemos corre a marcar territorio y a impulsar a Roberto Sotomayor.

Aunque las apuestas no son muy halagüeñas, Roberto Sotomayor luchará por entrar en el Pleno de la capital para hacer posible una suma de las izquierdas que encabeza Rita Maestre (Más Madrid), seguida del PSOE, que aún no tiene candidato más allá de desvelar que será una mujer. A los nombres de las ministras Reyes Maroto o Pilar Llop se suman los de dos ediles que llevan varios años en Cibeles: Enma López, edil portavoz de temas económicos, y Mar Espinar, la actual portavoz del grupo socialista.

Como telón de fondo está la posición de Yolanda Díaz. La impulsora de Sumar no podrá escapar a apoyar a algún candidato en el Ayuntamiento. Ha hecho numerosos guiños a la errejonista Rita Maestre con la que ha compartido multitud de actos públicos. Sin embargo, no podrá dejar de lado a los candidatos de IU y Podemos para que estos no vean faltas de respeto.