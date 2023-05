La candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Rita Maestre, presume de un máster universitario que nunca acabó. La web de su partido político lo deja muy claro: «Nací en Madrid y soy licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Tengo un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo». Sin embargo, ella misma ha tenido que reconocer este mismo viernes que no tiene ese posgrado. Lo empezó en 2013, pero, según justifica, llegaron las elecciones municipales de 2015 y no pudo concluirlo.

Maestre, en primer lugar, tras sus estudios básicos en el elitista y privado Liceo Italiano, realizó la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración en el polémico Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Lo empezó en 2006 y, según su perfil en la web de Transparencia, lo terminó en 2012. Se demoró seis años en realizar un título que está diseñado para desarrollarlo en tres o cuatro.

Posteriormente, empezó también en la Universidad Complutense de Madrid un máster en Economía Internacional y Desarrollo. Se trata de tres cuatrimestres junto a unas prácticas y un trabajo de fin de máster. Incluye asignaturas como Macroeconomía aplicada, Comercio Internacional, Economías Latinoamericanas o Empresas Transnacionales. Empezó en 2013 y las elecciones municipales fueron en mayo de 2015. Sin embargo, en esos dos cursos lectivos no pudo acabar el posgrado. Posteriormente, en estos cuatro años como concejal de oposición y, por tanto, sin responsabilidades de gestión, no ha podido completar esa titulación.

Tras el polémico incidente de asaltar sin camiseta la capilla católica de la Universidad Complutense de Madrid, entró en Podemos dentro del sector errejonista y concurrió con la plataforma Ahora Madrid a los comicios locales. En una sopa de siglas de Podemos, IU, Anticapitalistas, Equo, Ganemos, el PCE, etc.

Maestre ocupó el quinto puesto en la lista y bajo el principio de «máxima visibilidad, mínima responsabilidad» ocupó la Concejalía de Portavocía, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. Tras la derrota de Más Madrid y el PSOE en los comicios de 2019, Maestre asumió la coportavocía primero y, tras romper con la edil Marta Higueras, se erigió como portavoz única y jefa de la oposición.

Este viernes ha admitido el error en su biografía oficial en una entrevista en Onda Cero Madrid. «Voy a hacer una puntualización biográfica. Yo comienzo estudios de posgrado, pero no terminé ese posgrado porque antes de eso llegaron las elecciones municipales y llegué a la Alcaldía de la ciudad de Madrid. Sé que parece una cosa menor, pero quiero ser siempre muy sincera con mi currículum. Sé que por ahí circula uno en el que he terminado esos estudios, pero no lo he hecho y quiero que quede claro. Eso de atribuirse títulos que uno no tiene no se puede hacer. Por ser sincera. No pude terminar ese posgrado y en ningún sitio digo que lo he terminado», ha expresado la candidata a alcaldesa. Sin embargo, en la web oficial de Más Madrid aún sigue publicada la frase: «Tengo un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo».

En esa web completan su perfil estas afirmaciones: «Tengo experiencia en la gestión de servicios públicos locales y otros asuntos municipales gracias a mi participación en distintas instituciones: vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid, representante de Madrid en la Federación Española de Municipios y secretaria general de la Unión de Ciudades Iberoamericanas. También he desarrollado competencias en la empresa pública como vocal en el consejo de administración de Mercamadrid». Todos ellos cargos ligados a su responsabilidad como concejal.

Manuela Carmena y Rita Maestre esta semana.

Únicamente, antes de entrar en política, declara trabajar como dependienta en El Corte Inglés (varias campañas entre diciembre de 2006 y junio de 2008), encuestadora en el Metro de Madrid (dos meses en 2007), asesora en comunicación en CEPS –la polémica fundación chavista con la que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, entre otros, aconsejaron a Gobiernos latinoamericanos– (entre junio y septiembre de 2012 y entre enero y junio de 2013) y técnico de campañas en Podemos (entre octubre de 2014 y mayo de 2015).

Además de estos trabajos, realizó otros como, según se puede leer, «animadora de parque infantil en un centro comercial (julio-agosto de 2014), colaboradora en la I y II encuesta sobre religiosidad y convivencia de la Fundación General de la Complutense (octubre 2011 y noviembre 2012) y varias traducciones durante 2010 para la Università di Bologna».

Cobra 76.358 euros públicos al año (6.363 euros en doce meses). Aunque lleva ocho años con sueldo municipal (del orden de 600.000 ingresados en total), sólo tiene ahorrados en cuentas corrientes 41.000 euros. Tras crecer en el barrio de Las Ventas, en el distrito de Salamanca, vive de alquiler con su marido y su bebé en Lavapiés. Sobre esa falta de ahorros, Maestre aclaró a OKDIARIO que se explica porque paga mucho de arrendamiento.