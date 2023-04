El PSOE retira de su lista en Villalba al candidato acusado de agresión tras la noticia de OKDIARIO

El PSOE actúa con contundencia y saca de su lista electoral en Collado Villalba a Sergio Mata, acusado de agredir a un compañero de trabajo en la empresa en la que era representante sindical hasta ahora, como desveló OKDIARIO. El partido de Juan Lobato ha decidido mover ficha rápido y ha aceptado la renuncia de este hombre de 46 años, al que muchas personas que le conocen le consideran violento y agresivo. Con 63.000 habitantes, esta localidad es una de las plazas fuertes en disputa en la Comunidad de Madrid (en 2019 el PP logró gobernar, si bien empató a 6 ediles con el PSOE). En este marco, este miércoles el candidato autonómico del PSOE visitará la misma para presentar al alcaldable Andrés Villa.

En un comunicado, el PSOE local explica que ha «recibido por escrito la carta de renuncia de Don Sergio Mata a participar como miembro de la candidatura del PSOE de Collado Villalba en las próximas elecciones municipales, así como de su cargo de la Comisión Ejecutiva Municipal». Admiten que dicha renuncia «viene motivada tras las informaciones publicadas en las últimas horas por algunos medios de comunicación, donde se afirma que se encuentra acusado de agresión a un sindicalista». No obstante, sólo este periódico se ha hecho eco de la polémica de la agresión en el seno de la fábrica Musashi Spain Villalba.

Mata ha trasladado que sale de la política municipal «para poder defenderse libremente de las acusaciones y difamaciones». «Doy un paso atrás para evitar cualquier tipo de daño que esta situación personal, sindical y laboral pueda causar a la única candidatura que representa una alternativa real de gobierno para este municipio», refleja en su misiva.

Como publicó este periódico, Mata sigue defendiendo que no hubo ninguna agresión. A pesar de que hay varios testigos que explican cómo fue su actitud en esa reunión de trabajo, el ya ex candidato a concejal desmiente «rotundamente» las acusaciones de las que está siendo objeto y afirma «categóricamente» que nunca ha agredido a nadie, y que no existe ni denuncia ante la Guardia Civil, ni ningún parte de lesiones al respecto de los supuestos hechos ocurridos. No obstante, reconoce que sí hay un expediente interno en la empresa y se da por hecho que será despedido de la misma.

Estándares

Con argumentos idénticos respecto a la dimisión de María Gámez, ex directora general de la Guardia Civil, el PSOE trata de apuntarse un tanto con esta retirada a tiempo de la política. «Desde la dirección del PSOE de Collado Villalba aceptamos la renuncia, poniendo en valor la decisión tomada por Sergio, que demuestra cuál es el estándar de sus valores éticos y morales, mostrando un nivel de pureza que raya el exceso al tener que tomar esta decisión por unos supuestos hechos para los que no existe ni denuncia, ni parte de lesiones, ni hechos juzgados. Sin nada que se haya demostrado ni haya sido juzgado, Sergio ha sido ya públicamente condenado y dañada su reputación», agregan.

«Esperamos que el resto de partidos que concurren en Collado Villalba a las próximas elecciones municipales, así como a todos los miembros de sus listas, tengan y apliquen para sí mismos el mismo estándar que se le exige al Partido Socialista», zanjan.