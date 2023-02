El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha sufrido un lapsus este sábado cuando ha afirmado que «menos mal» que ahora gobierna el PSOE «no como en 2008» cuando, realmente, sí gobernaba el PSOE en España con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Lobato ha participado este sábado en el acto de presentación de la candidatura de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, a la Alcaldía de Madrid, donde, durante su discurso, ha protagonizado este error al decir que el Partido Socialista no gobernaba en España en 2008, cuando lo hizo desde 2004 hasta 2011, cuando asumió el Gobierno de España el popular Mariano Rajoy.

«Ayer estuvimos aquí en Villaverde visitando comerciantes de aquí del barrio y hablando con ellos sobre las medidas del Gobierno de España, sobre la situación que atravesaban. Nos dijeron cosas, nos dieron un poco de caña, algunos, nos hicieron reivindicaciones y peticiones justas. Pero, y esto no me lo invento, varios de los comerciantes, después de pedirnos algunas cosas, nos acabaron diciendo menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado seguridad y tranquilidad, no como en el 2008, que tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos como comercios cerraban la persiana, en esta crisis no, porque ha habido un Gobierno socialista que ha apoyado, que ha dado garantías y fortaleza a los comerciantes y a las clases más humildes de esta región», ha proclamado el que se medirá con Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien el pasado jueves pidió disculpas en el Pleno de la Asamblea de Madrid por no haber condenado lo suficiente el escrache que sufrió el pasado 24 de enero en la Universidad Complutense de Madrid, Juan Lobato ha proclamado que «hasta aquí» ha llegado.

«Voy a empezar por decir que este partido no hay sicarios», ha manifestado, después de que Ayuso asegurara en el Parlamento autonómico que el PSOE le manda «sicarios» allá donde va para llamarla «asesina».

«En este partido lo que hay es compatriotas comprometidos con su país, con la democracia, con la libertad, con la Justicia, con la igualdad… esta semana se han cruzado líneas muy graves», ha opinado, tras subrayar que se considera una persona «paciente, respetuosa y dialogante».

«Hago un llamamiento a los demócratas con convicciones sociales, a la gente cabal de esta región y me comprometo a liderar la resistencia que frenará la mala política que se basa en el desprecio al adversario. El PSOE de Madrid se pone en pie y se rebela, ¡ya está bien!», ha lanzado. «Quiero liderar esta fuerza imparable, os movilizo para regenerar Madrid después de 28 años», ha concluido.