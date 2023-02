El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que «hay mucha gente que vota a otras opciones que no son de izquierdas, que reconoce que en la pandemia y ahora, con las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, menos mal que estamos los socialistas al frente del Gobierno».

El secretario general del PSOE ha hecho esta afirmación, sin especificar quienes son esos votantes de derechas que le han transmitido su alivio porque esté el PSOE, junto con Podemos, en el Ejecutivo en un momento de crisis como el actual, durante el acto de presentación de la candidatura a la Alcaldía de Madrid de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, en la que también ha estado presente el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

Este último también ha hecho una reflexión parecida a la de Pedro Sánchez, al afirmar que el pasado viernes recorrió el distrito de Villaverde, precisamente donde este sábado se ha celebrado el acto, y muchos comerciantes le expresaron también ese supuesto alivio porque sea el Partido Socialista el que está ahora en el Gobierno.

«Ayer estuvimos aquí en Villaverde visitando comerciantes de aquí del barrio y hablando con ellos sobre las medidas del Gobierno de España, sobre la situación que atravesaban. Nos dijeron cosas, nos dieron un poco de caña, algunos, nos hicieron reivindicaciones y peticiones justas. Pero, y esto no me lo invento, varios de los comerciantes, después de pedirnos algunas cosas, nos acabaron diciendo menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado seguridad y tranquilidad, no como en el 2008, que tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos como comercios cerraban la persiana, en esta crisis no, porque ha habido un Gobierno socialista que ha apoyado, que ha dado garantías y fortaleza a los comerciantes y a las clases más humildes de esta región», ha proclamado el que se medirá con Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, olvidando que en el 2008 también había un Gobierno socialista al frente de España, el capitaneado por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.