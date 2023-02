El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este sábado de estar construyendo una «España feminista» cuando su Ejecutivo ha promulgado una ley gracias a la cual casi 400 agresores sexuales han visto rebajas sus penas de cárcel.

Sánchez ha acompañado a la ministra de Industria, Turismo y Transporte, Reyes Maroto, en el acto de presentación de su candidatura a la Alcaldía de Madrid que ha tenido lugar hoy en Villaverde. Ahí, ambos han defendido tanto un Madrid como una España «feministas».

En este sentido, Sánchez ha eludido mencionar la ley del sólo sí es sí que ahora quiere reformar tras haber visto las catastróficas consecuencias de su aplicación y que le está llevando a una «fuerte discrepancia» con el ala Podemos del Gobierno, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien este sábado se ha abierto a realizar esa modificación e incluso a subir algunas penas siempre y cuando no se quite «el consentimiento» del centro de la norma.

Sin embargo, Pedro Sánchez sí ha enumerado otra serie de medidas implementadas por su Gobierno que, a su juicio, son «feministas». «Antes lo comentaba Reyes y a mí me parece clave, un Madrid feminista, una España feminista. Cuando subimos el Salario Mínimo Profesional, preguntaros si no estamos ante todo y sobre todo beneficiando a las trabajadoras de nuestro país, si cuando subimos la pensión conforme al IPC -y veo aquí a muchas jubiladas-, no estamos beneficiando sobre todo y ante todo a las mujeres pensionistas de nuestro país, si cuando aprobamos una reforma laboral que reduce la precariedad y la temporalidad a mínimos históricos no estamos defendiendo sobre todo y ante todo a las mujeres de nuestro país, si cuando aprobamos una ley de igualdad salarial no estamos reconociendo un problema que es el de la desigualdad salarial y estamos aportando una solución, si cuando equiparamos los permisos de paternidad y maternidad no estamos haciendo de nuestro país un país más digno, porque es un país más igualitario, si cuando recuperamos la cotización a la Seguridad Social de muchos cuidadores no profesionales del sistema nacional de dependencia, no estamos defendiendo los derechos de las mujeres en nuestros país», ha mencionado sin hacer alusión alguna de la ley del sólo sí es sí.

Sánchez ha apostillado que el suyo es un proyecto «de largo alcance» que mira más allá de «la coyuntura». «El nuestro es un proyecto que se llama nada más y nada menos que socialismo», ha subrayado, poco después de avisar que su «proyecto» no termina en 2023, sino que tiene la vista puesta en 2030.