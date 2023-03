El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que la ex directora de la Guardia Civil María Gámez dimitió de su puesto por «pulcritud democrática». El ministro elude de esta forma la trama de corrupción que afecta tanto a Gámez como a su marido. Hay que recordaar, tal como desvela OKDIARIO, que red de sociedades del marido y los dos cuñados de la socialista María Gámez se embolsó un beneficio directo de 4,4 millones de euros desde que empezó a realizar operaciones presuntamente fraudulentas al calor de los fondos públicos de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE.

«La directora de la Guardia Civil dimitió por pulcritud democrática. Algo que ustedes desconocen. La señora Gámez dimitió por decencia democrática y por guardar el honor de la Guardia Civil para que no fuera atacada, ni su familia», ha afirmado Marlaska este miércoles durante la Sesión de Control al Gobierno. El ministro de Interior ha contestado de esta forma a una pregunta realizada por la diputada del PP Ana Belén Vázquez, que le ha pedido explicaciones por esta dimisión.

La diputada popular, en su intervención ha recordado los 4 pisos en 10 años adquiridos por el marido de María Gámez. «Viendo lo bueno que era la directora de la Guardia Civil en gestión inmobiliaria, en 10 años 4 pisos, alguno al contado; hubiera sido mejor que la nombrasen directora de vivienda», ha defendido Vázquez.

«Su mejor directora de la Guardia Civil, a punto de superar en inversiones inmobiliarias a su mejor director, el socialista Luis Roldán. ¿Va a decir la verdad del cese?», se ha preguntado la diputada del PP.

OKDIARIO revela este miércoles que la red de sociedad del marido y de los dos cuñados de la socialista María Gámez se embolsó un beneficio directo de 4,4 millones de euros desde que empezó a realizar operaciones presuntamente fraudulentas al calor de los fondos públicos de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, en la que ellos mismos ocupaban puestos directivos que facilitaba sus negocios. La instrucción judicial que se ha abierto centra sus pesquisas de 2009 en adelante. En particular, de momento, pone el foco en el cuatrienio 2009-2012.

Fernando Grande-Marlaska ha intentado justificar la dimisión de la ex directora de la Guardia Civil, asegurando que lo hizo por «pulcritud democrática». En su respuesta, también ha atacado al PP y ha recordado la dirección del partido en Baleares comió el pasado viernes con un un histórico dirigente de la formación condenado por corrupción y expulsado del partido hace siete años, José María Rodríguez.

Pérez de los Cobos

El ministro de Interior ha reiterado que no piensa dimitir después de que el Tribunal Supremo haya anulado el cese que realizó con Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En su momento, Marlaska alegó una supuesta «pérdida de confianza», pero que en realidad se produjo tras un informe de la Guardia Civil sobre la presunta responsabilidad de la Delegación del Gobierno en la propagación del Covid al no haber prohibido las manifestaciones del 8M del año 2020, cuando el virus comenzó a entrar en España.

«Dijo que no dimitía porque la sentencia de Pérez de los Cobos no era firme. Ahora que lo es, ¿por qué no dimite después de haber sido condenado por arbitrariedad? Cesó al coronel por no ser un soplón con galones como usted», ha sostenido Ana Belén Vázquez en su intervención.

«Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos se mantienen en la actualidad. Cuando llegue la resolución se dictará en ejecución de la misma y de conformidad a lo que declare el Supremo», ha esgrimido Fernando Grande-Marlaska en su respuesta.