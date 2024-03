Cargos del PSOE, Podemos y Más Madrid fingen ser vecinos de Leganés para protestar contra Ayuso

Isabel Díaz Ayuso acudió este miércoles a Leganés en plena tormenta política por la investigación de la Fiscalía Provincial a su pareja, Alberto González Amador. A su llegada al Ayuntamiento, donde ha presidido el Consejo de Gobierno, Ayuso ha sido recibida por un grupo de simpatizantes que la han arropado al grito de «presidenta». Entre ellos había también algunos detractores. O al menos, eso parecían ser en un principio. Sin embargo, realmente eran cargos del PSOE, Podemos y Más Madrid que han dado pie a que se crea que eran vecinos que protestaban contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los concejales de la oposición llevaban consigo camisetas con las que han intentado acaparar la atención de los medios. En ellas habían estampado en serigrafía el número de fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Quienes portaban las prendas son los portavoces del resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Leganés, junto a cargos de confianza de los diferentes partidos que la conforman. Son, concretamente, Javier Márquez (PSOE), Victoria García (Más Madrid), Alba Pulido (Podemos) y Concepción Saugar (PSOE). Han intentado hacer creer que los no simpatizantes de Ayuso también se habían movilizado a primera hora de la mañana hasta el consistorio, aunque algunos se han tapado la cara para evitar que se les identificara.

Aunque ahora ha pasado a segundo plano por la actualidad, la gestión de la pandemia en lo que se refiere a las residencias es uno de los temas más candentes para Ayuso. Los protocolos de triaje a seguir durante esa etapa impidieron el traslado a los hospitales de ancianos que se habían contagiado de coronavirus. La presidenta de la Comunidad argumentó que el traslado no garantizaba la supervivencia.

La justicia ha fallado a favor de la presidenta madrileña en varias ocasiones, al archivar hasta 19 causas. La última de ellas, el pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de Marea de Residencias en relación a la muerte de dos personas en geriátricos de Parla.

«Estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario, adoptándose las medidas que en cada momento se consideraban adecuadas e incluso con consejo y administración de medicación facilitada por los centros hospitalarios», recoge el auto. También menciona que «no hay constancia de que una derivación hacia los centros hospitalarios hubiera dado lugar a un resultado distinto pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban».

«Asediado por el poder del Estado»

La expectación que ha generado Isabel Díaz Ayuso en Leganés ha sido máxima debido a la investigación a la que se enfrenta su novio por falsedad documental y defraudación tributaria. La líder madrileña ha apuntado directamente a la Moncloa como el origen de este «turbio» asunto.

De hecho, ha contestado de manera directa a Pedro Sánchez, que ha pedido en la Sesión de control del Congreso de los Diputados su dimisión, además de exigir a Alberto Núñez Feijóo su destitución.

Ayuso ha subrayado la contradicción del socialista. «Ha pedido mi dimisión para tapar sus propios escándalos, mientras que él mantiene a Armengol, Torres e Illa, cada vez más sospechoso», al tiempo que ha recordado que este asunto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, sino con su vida personal.

«Mi actual pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una manipulación de una inspección para hacerme daño a mí. Es un ciudadano particular que lleva trabajando en su sector toda la vida, asediado por todo el poder del Estado por ser mi pareja. ¿Hablaríamos de esto si no fuera mi pareja?», ha declarado.

Como ciudadano, ha recalcado, y dado que no ostenta ningún cargo público, «tiene derecho a vivir en la privacidad». Sin embargo, ha denunciado, está «sufriendo una inspección fiscal salvaje» -que aborda los ejercicios de 2018, 2019, 2020, 2021-, a pesar de que es «Hacienda quien le debe 600.000 euros por intereses»: «Es una inspección fiscal sacada de quicio».

Su único error, ha ironizado la presidenta, ha sido «iniciar una relación con 45 años y no con 20», dado que es mucho más fácil tener un patrimonio con sus edad y, en su caso, a su novio «le va mejor» que a ella. «Yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama y no tengo por eso que dar más explicaciones».

Tampoco ha dejado pasar las palabras de la ministra de Hacienda, que dijo que el piso en el que vive la pareja se compró por el precio de un millón de euros con las comisiones de las mascarillas antes de que se filtrara la noticia. El piso de María Jesús Montero «está pagado con el dinero de los ciudadanos», ha indicado Ayuso, pero la vivienda en la que ella vive «no es de un millón, está hipotecado y registrado mediante notario, con todo en A», en lugar de haberlo adquirido «como hacen tantos socialistas, con rulos», ha explicado la presidenta madrileña: «A mí los ciudadanos no me pagan la vivienda, el transporte o la limpieza, como a Sánchez».

No ha acabado la comparecencia sin señalar lo «nervioso» que está Pedro Sánchez, al que ha recomendado «relajarse» con «unas vacaciones en República Dominicana». «Usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo», ha agregado.

Al menos, aunque el líder socialista pida su dimisión, a ella sí le han «votado en las urnas», ha señalado, para aclarar que «esto no es Venezuela», ha sentenciado en referencia a si Feijóo debe cesarla, a pesar de haber «ganado las elecciones».

Ayuso «lleva 20 años viviendo de alquiler» y únicamente tiene en propiedad «un GTI de segunda mano desde 2008». Únicamente «convive» con su pareja, que «tiene derecho a comprarse la casa que le dé la gana».