Sánchez a la desesperada: ataca a Feijóo por el novio de Ayuso y la foto con el narco de hace 29 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido con todo este miércoles en la sesión de control en el Congreso y ha atacado a la desesperada al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, otra vez por su foto con el narcotraficante gallego Marcial Dorado de hace 29 años, al tiempo que ha pedido al líder del PP la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los negocios de su novio durante la pandemia.

Sánchez ha pasado así al contraataque justo cuando él mismo, su Ejecutivo y su partido están cercados por el caso Koldo y una presunta trama de corrupción con diversas ramificaciones que llegan hasta su esposa, Begoña Gómez. Sánchez ha bajado al fango y ha puesto el ventilador sobre los líderes de PP, eludiendo su responsabilidad.

En su intervención, Feijóo ha denunciado el «silencio cómplice» de Sánchez ante los escándalos de la trama Koldo y le ha reprochado que «el que calla otorga», advirtiéndole de que «su futuro está amenazado por la corrupción». «¿Díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción?», ha lanzado Feijóo al jefe del Ejecutivo.

«Su Gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas, su Gobierno pidió a otros que las compraran, su Gobierno dio el chivatazo a los investigados, su Gobierno recibió en Barajas a la vicepresidenta de la Venezuela de Maduro con miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje y su Gobierno negoció un rescate millonario con uno de los líderes de la trama, el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al Gobierno al aeropuerto de Barajas», ha manifestado Feijóo aludiendo así también al caso Delcy en el que está implicado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

«Usted que pidió y pide tantas explicaciones a los demás, ¿por qué no ha ordenado a su partido y su Gobierno que digan todo lo que saben y por qué tampoco ha respondido lo que sólo usted mismo puede contestar?», le ha preguntado el líder del PP a Sánchez, añadiendo que «seguro que en su casa no están muy contentos».

«Ferraris y chivatazos»

Además, el jefe del Ejecutivo ha emplazado al inquilino de la Moncloa a que dé la cara y explique «voluntariamente» los detalles de una trama que incluye «fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris y chivatazos». «No le espera una oposición menos implacable con la corrupción de la que usted hizo hace cinco años», ha añadido Feijóo.

Ante ello, en su respuesta, el presidente del Gobierno ha dicho a Feijóo que actúe «sin doble varas de medir, sin leyes del embudo» y que «sea coherente con lo que predica». «Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad, que tenga coraje y sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado», ha señalado Sánchez al líder de los populares.

Y en la réplica, Feijóo ha señalado así a Sánchez: «Cuánto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación», ha exclamado el presidente de los populares. «Se está investigando a su Gobierno y se está investigando a usted», ha espetado al secretario general del PSOE. «Señor Sánchez, esta es su trama», ha apostillado.

Asimismo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha pedido cuentas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber actuado ante las irregularidades en la compra de material sanitario de la trama vinculada a Koldo García Izaguirre y por haber «mediado en el rescate de Air Europa», teniendo «al lado» al ex asesor del exministro José Luis Ábalos. «Coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Koldo, eso es Tito Berni, y no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta La Moncloa», ha señalado Gamarra a Pedro Sánchez presente todavía en el hemiciclo y asistiendo a la sesión de control.

Y es que Koldo García formó parte del clan de Peugeot que ayudó y apoyó muy de cerca al dirigente socialista ganar las primarias de su partido en el año 2017. De hecho, Pedro Sánchez confió al compañero del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la custodia de los avales de aquellas primarias.

Al igual que su jefe de filas, la titular de Hacienda ha replicado a Gamarra pidiéndole que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los problemas de su pareja con la Agencia Tributaria.