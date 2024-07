El PSOE duda de la capacidad del centro de menas de Fuenlabrada y el PP le acusa de racismo

El PSOE-M ha cuestionado este lunes que el centro de menas planteado por la Comunidad de Madrid en el cerro de La Cantueña, en Fuenlabrada, solo vaya a acoger a 96 menores extranjeros no acompañados y ha augurado que podría llegar a albergar entre 200 y 300, triplicando su capacidad, «como ya ocurre en otros recursos».

«Es una absoluta barbaridad y es imposible dar salida con una verdadera integración manteniendo la cohesión social que siempre ha habido en la ciudad de Fuenlabrada y hay en muchas otras ciudades», ha lanzado la diputada en la Asamblea Silvia Monterrubio, quien ha presentado junto al portavoz adjunto socialista, Jesús Celada, y la portavoz del PSOE en Asuntos Sociales, Lorena Morales, una Proposición No de Ley sobre la acogida de menores.

En declaraciones a OKDIARIO, la portavoz del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez, ha respondido a estas afirmaciones y ha dicho que si el PSOE de Madrid quiere ser útil en este tema que haga lo que el PP a nivel nacional pidiendo a Sánchez y que declare la emergencia migratoria en España. Y añade lo que deberían hacer es pedir a su regidor, Javier Ayala, que deje de ser el alcalde más racista de la Comunidad de Madrid.

«El PSOE de Madrid sabe perfectamente qué es un Centro de Primera Acogida, por lo que la excusa de la cohesión social no se entiende. Saben (o deberían conocer puesto que son diputados) las funciones de un centro de primera acogida», ha señalado Núñez. «La Comunidad de Madrid no es el Gobierno de Sánchez. No miente con las cifras. La Comunidad ha demostrado una solidaridad que no tiene el Gobierno de España destinando recursos propios para la atención de esos menores, sin que Sánchez de información ni recursos para ello», ha concluido.

19 millones de inversión

En el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional aprobaba 18,7 millones de euros para este centro de menas de Fuenlabrada que contará con 4.000 metros cuadrados y 96 plazas. La Cantueña ha sido objeto de polémica en los últimos meses ante el rechazo del Ayuntamiento y su alcalde, Javier Ayala, a que se establezca ahí un centro de menores al entender que no cumple las condiciones mínimas para atenderlos bien y las medidas legales interpuestas para poder pararlo.

La diputada Silvia Monterrubio ve en esos casi 19 millones (11,8 para la gestión y 6,9 para acondicionar el inmueble) la prueba de que no se quedarán en menos de un centenar los menores acogidos. «Está contraviniendo todas las recomendaciones a nivel internacional y nacional, contraviniendo su propia ley de servicios sociales y sin garantizar el derecho de los de los menores», plantea la diputada fuenlabreña, quien entiende que se está «empujando» a estas personas a una situación «de gueto con dificultades de integración».

El Gobierno madrileño lleva tiempo alertando de la «caótica política migratoria» llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, e insisten en que, desde la Comunidad, «están atendiendo a su obligación legal y moral de hacerse cargo de estas personas que, de forma ilegal y atraídos por Sánchez, han llegado a España antes de cumplir la mayoría de edad».

Ante la inacción del Gobierno central, denuncian desde la Puerta del Sol: «Cuando el país tiene las fronteras más permeables de la Unión Europea, Madrid continúa lidiando con la llegada de miles de menas, un total de 1.293 en lo que va de año, frente a los 1.300 de todo 2023», concluyen.