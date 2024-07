El PP exige a Sánchez que la Moncloa deje de ser «un espacio de ‘coworking’ para beneficiar a su entorno»

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de convertir la Moncloa «en un espacio de coworking para beneficiar a su entorno más cercano». Núñez, en un encuentro en Logroño este domingo, ha asegurado que el PP no han parado de pedir explicaciones a Sánchez para que aclare todas las informaciones relativas a los procesos judiciales de su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«La imagen del Gobierno está profundamente deteriorada, no son sólo los escándalos, esa corrupción política que venimos denunciando durante todo el año, sino que todos los escándalos que rodean al entorno más cercano del presidente son imposibles de camuflar y de maquillar, desde su hermano, que tributa fuera de nuestras fronteras y que en su puesto de trabajo no le conocen, hasta lo que hemos conocido esta semana, esa no declaración de la esposa del presidente», ha afirmado Núñez ante los medios, junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La diputada popular también ha criticado la medida anunciada por José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, para evitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos. Una medida que pretende imponer un sistema de identificación para verificar la edad de los visitantes de las páginas para adultos, con una vigencia de 30 días renovable. La propuesta de Escrivá ya ha sido bautizada en redes sociales con el nombre de pajaporte. Núñez ha señalado que con esta medida el Gobierno «Sólo utiliza la protección del menor en el entorno digital para limpiar su imagen» y que se trata de «una ocurrencia» para desviar la atención. «Casualmente, en la aprobación de la ley de amnistía en enero, fue la primera vez que escuchamos al Gobierno hablar de este tema, cuando saltó todo lo del caso Koldo, lo del caso Ábalos, lo del caso del Partido Socialista», ha afirmado la popular.

Núñez también ha recordado que, para facilitar entornos seguros en el ámbito digital, el PP propone que se cumpla con la normativa europea. La vicesecretaria de Reto Digital ha pedido que se apliquen las medidas presentadas por su partido en las que pedían un «refuerzo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a las fiscalías que perseguían delitos informáticos», así como apostar por la educación y la prevención como principales herramientas. «El Gobierno decidió ponerse de perfil, pero también el Gobierno, cuando propusimos esa subcomisión para la protección en el entorno digital de los menores, se opuso, no quiso que en el Congreso comparecieran expertos en la materia», ha indicado Núñez.

La diputada popular también ha hablado sobre el acuerdo del PP para realizar una EBAU común en las comunidades donde gobierna. Núñez ha indicado que la propuesta también se ha trasladado a las demás Comunidades Autónomas. «La ofrecemos también a las cinco comunidades autónomas que no gobierna el Partido Popular. Esas tres comunidades, como Navarra, como Asturias o como Castilla-La Mancha, gobernadas todavía por el Partido Socialista, que ofrecemos que quieran adherirse a nuestro acuerdo por una evaluación común», ha señalado Núñez.