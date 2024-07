El PSOE de Badajoz reconoce que el hermano de Sánchez no tenía despacho pese a cobrar como «alto cargo»

El Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz exigió la pasada semana a la Diputación socialista que aclarase si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene o no tiene despacho. Un detalle importante para determinar si realmente ejerce el puesto de trabajo como directivo para el que fue contratado en 2017. La Diputación de Badajoz le ha confirmado al juez por escrito que desde marzo de 2023 hasta el pasado mes de mayo no tuvo despacho y ocupó «de forma puntal» algunas estancias del Palacio Provincial, a pesar de ejercer labores ejecutivas de alta dirección y cobrar más de 53.000 de sueldo anual por ello.

El juez, que investiga a David Azagra -el nombre artístico escogido por el hermano de Sánchez- por un delito de presunta corrupción, pidió por escrito a la Diputación de Badajoz que despejase una serie de incógnitas que rodean al puesto de trabajo del músico al frente de esa área de ópera creada ex profeso para él. Entre otras cuestiones, como ha adelantado OKDIARIO, el registro de fichajes de jornada que probarían que efectivamente acude a su puesto de trabajo: la Diputación socialista ha respondido que no está obligado a fichar y, por tanto, no tiene forma de demostrar su presencia a pesar de que no tiene reconocido el derecho a teletrabajar.

Otro de los aspectos que el juez exigía conocer sobre el hermano de Sánchez, determinante para establecer si acude regularmente a su puesto de trabajo en la Diputación, es si dispone de despacho. En un escrito enviado por la Diputación al juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el director del área de Cultura, Deporte y Juventud, Manuel Candalija Valle, firma un informe «relativo al despacho y estancias de trabajo puestas a disposición del Sr. Don David Sánchez Pérez-Castejón como coordinador de los conservatorios de música».

El informe del superior jerárquico inmediato del hermano de Sánchez, lejos de aclarar el asunto, introduce alguna sombra nueva y confirma que el hermano de Sánchez usó de forma «puntual» algún despacho de la Diputación. Que mantenía reuniones en «salas comunes» y que trabajó durante al menos un año «sin lugar fijo habilitado». Una situación cuanto menos sorprendente para un puesto de «alta dirección» que por contrato debe desarrollar su trabajo de forma presencial.

«Desde abril de 2023 hasta abril de 2024, el Sr. Don David Sánchez Pérez- Castejón dispuso de diferentes estancias en el Palacio Provincial de forma puntual y sin lugar fijo habilitado. Desarrollo reuniones en salas comunes, utilizó los despachos habilitados en el Área de Cultura, Deportes y Juventud, y se le facilitaron los mecanismos y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones», explica el informe.

Desahuciado por el Covid

El escrito oficial recoge en un primer momento que el hermano de Sánchez «dispuso de un despacho propio en las instalaciones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, sita en Plaza de la Soledad, núm. 8, 06001, Badajoz, desde su nombramiento el 3 de julio de 2017 y según informaciones obtenidas de la actual dirección del centro, hasta la fecha de finales de marzo de 2023».

Sin embargo, posteriormente matiza estos datos y señala que «debido a la crisis del Covid», el despacho del hermano de Sánchez tuvo que ser reconvertido para otros asuntos. Las restricciones hicieron «necesaria una reubicación de espacios una vez reanudadas las clases y fruto de la falta de espacio que sufre el centro debido a la gran demanda de alumnado». Además, recuerda que desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, el hermano de Sánchez «disfrutó de una excedencia».

La Diputación de Badajoz vuelve a insistir en ese informe que al hermano de Sánchez se le quitó el despacho debido a la «falta de espacio y reubicación de estancias con el fin de poder desarrollar las actividades pedagógicas propias del centro educativo dentro de una normalidad».

El escrito, firmado por un cargo socialista, se reconoce que desde mayo de 2024 -cuando ya se había iniciado la investigación sobre el hermano de Sánchez- a David Azagra «es ubicado en un nuevo despacho, sita en la Plaza de España, núm. 9, 2º C, C.P. 06002, de Badajoz, lugar de trabajo que ocupa en la actualidad». Efectivamente, se le ha creado un despacho a toda prisa en este edificio.

No ficha su jornada

La Diputación de Badajoz aún no ha sido capaz de justificar ante el juez que investiga al imputado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, si realmente acude o no a trabajar a su puesto como directivo del área cultural, gratificado con un sueldo público de más de 53.000 euros anuales. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz exigió a la Diputación del PSOE el registro de fichajes de entrada y salida de David Azagra -el nombre artístico del hermano del presidente-, pero la Diputación le ha contestado en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que no dispone de esos registros. No tiene constancia documental de si acude o no a trabajar.

La causa judicial abierta por delitos de corrupción contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, va más allá de determinar si al hermano del líder socialista se le enchufó en un puesto directivo de nueva creación. Otra de las dudas que busca despejar la investigación es si David Azagra, músico de profesión y ahora encargado de impulsar la ópera en Badajoz, acude a su puesto de trabajo. O, por el contrario, percibe los 53.000 euros de sueldo público anual sin ni siquiera presentarse en su puesto.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz le exigió una serie de documentos al área de Recursos Humanos de la Diputación -cuyo director también está imputado- para tratar de despejar esas dudas. Uno de esos requerimientos reclamaba que se presentara en sede judicial el registro «del sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de Alta Dirección y registros del mismo desde la fecha de su contratación». Es decir, todos los fichajes de Azagra al entrar y salir de su jornada laboral.

Recientemente, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO en un escrito al que ha tenido acceso, la Diputación de Badajoz le ha respondido al juez que no puede aportar esas pruebas porque, pese a que hay una ley nacional que obliga a todos los trabajadores -públicos y privados- a fichar, con el hermano de Sánchez se ha hecho una excepción. No se le ha obligado a fichar porque tiene estatus de «personal de Alta Dirección».

Los cargos como el hermano de Pedro Sánchez, argumenta la Diputación socialista, «ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa y relativos a los objetivos generales de la misma con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad».