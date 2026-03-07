Parla, líder en criminalidad en Madrid: 6 coches quemados en una noche por un magrebí

Parla sigue en el top diez de las ciudades más inseguras de Madrid. Los últimos datos provisionales publicados de 2025 mostraban un preocupante aumento de la delincuencia, las violaciones, los robos, el tráfico de drogas y las okupaciones. La madrugada del miércoles al jueves en el barrio de Fuentebella, seis coches fueron calcinados. El autor de los hechos está identificado y es un magrebí que llegó a agredir a un vecino que intentaba retenerle.

El mismo día, en la calle Isabel II número 32, otros tres coches aparecieron también quemados por completo, pero todavía no se saben las causas. «Esto ya huele a que tenemos algún delincuente, algún pirómano en las calles», dice una de las afectadas.

Los vecinos de la localidad madrileña afrontan con resignación el aumento de la delincuencia en sus barrios. Con resignación y, cada vez más, con miedo a hablar. Mientras tanto, el alcalde, Ramón Jurado, mira hacia otro lado. A través de la web del Ayuntamiento destaca que «la tasa de criminalidad de Parla en 2025 ha descendido en casi 11 puntos, 10,7% con respecto al 2024». Sin embargo, los robos, quema de vehículos, agresiones y okupaciones de viviendas no dejan de sucederse.

Precisamente, hace una semana Parla fue objeto de una fuerte polémica debido al cese de un policía por parte del Consistorio que alertó del incremento de criminalidad en el municipio. Según las afirmaciones del agente, su destitución se debe a un informe que alertaba sobre un aumento de la criminalidad en la localidad, centrándose en la ocupación ilegal de viviendas y la inmigración irregular.

Se ha especulado con que el alcalde habría solicitado directamente al Delegado del Gobierno que tomara medidas contra el comisario, quien a su vez estaría relacionado con un ex DAO acusado de acoso sexual. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno han negado cualquier tipo de presión política en la decisión de relevar al comisario de su cargo.

Lo cierto es que Parla comenzó 2026 con la agresión, el día 2 de enero, a dos hombres en un establecimiento situado en la calle Torrejón. Una de las víctimas sufrió seis puñaladas. «La inseguridad en Parla es un tema que se está complicando cada vez más. «En 2024, fue el municipio donde más creció la criminalidad de toda la Comunidad de Madrid.

Además, en el municipio hay una deficiencia en cuanto al número de efectivos policiales. Tanto a nivel de Policía Local como de Policía Nacional, que es una cosa que denuncian desde los propios sindicatos policiales. Los policías locales se han manifestado en varias ocasiones ante el ayuntamiento al grito de «¡con Ramón Jurado, estamos abandonados!», en referencia al alcalde socialista de la ciudad.

Por otro lado, otro policía local lleva en huelga de hambre una semana, tal y como adelantó en exclusiva OKDIARIO. Se trata de Jorge, un policía con 9 hijos que está en huelga a las puertas del Ayuntamiento desde el 25 de febrero ante la negativa del alcalde, Ramón Jurado (PSOE), a ofrecerle las medidas de conciliación familiar que Jorge lleva reclamando desde hace 8 meses, y que le resultan necesarias para poder dar la atención más básica a su numerosa familia.

Este agente de Parla solicitó al Ayuntamiento un horario de trabajo que fuera compatible con su vida privada. Jorge llegó a ofrecer al alcalde hasta 4 opciones diferentes para poder realizar sus funciones fuera del horario de mañana, para que esto le permitiera ayudar a su mujer a llevar a sus 9 hijos al colegio o al médico. Sin embargo, el Ayuntamiento las rechazó todas y hasta el momento no han llegado a ningún entendimiento.