Paloma Tejero y Lola Moreno serán las candidatas del PP a las Alcaldías de Pozuelo y Majadahonda

La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nombrará este lunes a Paloma Tejero candidata a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón y a Lola Moreno a la de Majadahonda, además de a los otros 91 candidatos que faltaban por designar para completar los cabeza de lista de todas las alcaldías de la región para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, Ayuso va a hacer la propuesta con los nombres de los candidatos en la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid que se reúne esta mañana y, posteriormente, serán ratificados por el Comité Electoral Autonómico.

La actual viceconsejera de Medio Ambiente y Agricultura, Paloma Tejero, ha sido la escogida para que el PP trate de revalidar la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, que ahora mismo ostenta Susana Pérez Quislant. La alcaldesa anunció a comienzos de mes que no repetiría como candidata después de 8 años al frente del municipio.

«Tras 12 años en el Ayuntamiento de Pozuelo, 8 como alcaldesa doy por terminado este ciclo. Los cargos públicos no son vitalicios, hay que cerrar etapas y buscar nuevos retos. Gracias al PP de Madrid por confiar en mí y a los vecinos por su cariño. Ahora seguiré a disposición de mi partido como siempre», escribió Quislant, quien pasará a formar parte de la lista encabezada por Díaz Ayuso a las elecciones autonómicas.

Tejero (45 años) es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialidad en Administración Pública. Es diputada en la Asamblea de Madrid desde la pasada legislatura y es portavoz de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, así como portavoz adjunta en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior.

En Pozuelo de Alarcón Tejero ha sido concejal entre 2015 y 2019, donde asumió las competencias en materias de Urbanismo, Vivienda, Movilidad, Transporte y Patrimonio. Además, fue concejal durante doce años en el municipio de Móstoles.

Por su parte, Lola Moreno ha sido la apuesta de Ayuso para seguir gobernando en Majadahonda, donde José Luis Álvarez Ustarroz no continuará al frente de la Alcaldía, tal y como anunció él mismo hace unos días en sus redes sociales. «El PP de Madrid me ha comunicado que no seré el próximo candidato a la Alcaldía de Majadahonda», escribió.

Moreno (46 años), fue consejera de Políticas Sociales y Familia entre 2018 y 2019. Es inspectora de la Policía Nacional, licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Policiales. En 2010 se incorporó a la Delegación del Gobierno en Madrid como jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, desempeñando la Jefatura de la Unidad hasta 2014 en que se incorporó a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía como profesora titular del Departamento Jurídico del Centro de Altos Estudios Policiales, puesto que desempeñó hasta su nombramiento como directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid en febrero de 2016.

Además de consejera, Moreno ha sido también viceconsejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad; viceconsejera de Humanización Sanitaria, directora general de la Mujer; directora gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor infractor; y actualmente es directora general de Humanización y Atención al Paciente.