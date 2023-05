Coslada, en el Corredor del Henares, se hizo famosa en toda España el pasado mes de enero por una [supuesta] partida de petanca. El alcalde socialista, Ángel Viveros, cerró un parque entero de la localidad para que Pedro Sánchez fuera a grabarse un vídeo que resultó un fake absoluto: una supuesta y espontánea partida de petanca del presidente del Gobierno con unos jubilados de la localidad. OKDIARIO identificó inmediatamente a los acompañantes de Sánchez: el propio alcalde socialista y varios cargos y familiares de cargos del PSOE. Ángel Viveros fue cómplice de semejante y burdo montaje cuyo fin era engañar a los ciudadanos y hacer pasar al presidente del Gobierno como alguien cercano a la calle que, de repente, se va a Coslada ¡a las dos y media de la tarde! de un día laborable y se pone a jugar a la petanca.

«A esto se dedica el alcalde Ángel Viveros; a ser un mal delegado comercial de Pedro Sánchez y el sanchismo en Coslada», dice en una entrevista a OKDIARIO el candidato del PP a la alcaldía de Coslada, Paco Becerra. El candidato popular lamenta que el «compadreo y cercanía» con Sánchez no lo dedicara Ángel Viveros a reclamarle las obras que dependen del Gobierno «como la finalización del carril VAO de la A-2 o la mejora del Cercanías o la eliminación de la problemática estación de RENFE de Coslada, que está absolutamente abandonada por el ministerio de Transportes y que se ha convertido en un foco de suciedad, inseguridad e insalubridad». Dice Paco Becerra que «no consta» que Viveros le pidiera nada de esto a Pedro Sánchez.

Coslada (81.000 habitantes) está gobernada por un tripartito del PSOE, un Podemos dividido (cómo no) y Más Madrid, el partido de Mónica García, a cuyo único concejal, del que depende el equipo de gobierno, «lo tratan a cuerpo de rey». Cuenta Paco Becerra que Fernando Romero «ha pasado por todos los partidos y agrupaciones, incluido el PSOE y Podemos, y de todos salió mal, hasta que recaló en Más Madrid y consiguió cargo como concejal». El concejal de la progresista Mónica García «será recordado en Coslada -dice Paco Becerra- por haber privatizado la Escuela Municipal de Oficios».

En realidad, el equipo de gobierno del socialista Ángel Viveros con dos concejales de Podemos y el concejal de Más Madrid será recordado por un verdadero hito, según el portavoz popular: subirse dos veces el sueldo en una sola legislatura sin importarles la pandemia. Es lo que afirma Paco Becerra: «La primera medida que tomaron nada más tomar posesión del cargo fue subirse el sueldo entre 2.500 y 3.000 euros por cabeza. Y en septiembre-octubre de 2021, saliendo de la pandemia, volvieron a subirse el sueldo otros 2.500-3.000 euros por cabeza». El alcalde de Coslada cobra 60.000 euros anuales y su equipo de gobierno entre 53.000 y 56.000 euros anuales.

El equipo de gobierno de Ángel Viveros, Podemos y Más Madrid dedica -según Paco Becerra- el 53% del presupuesto a pagar nóminas de cargos del tripartito y personal del ayuntamiento. Paco Becerra dice, con claridad, que su primera medida será realizar una auditoría de las cuentas del ayuntamiento «porque no nos fiamos de lo que nos dicen» y una auditoria de gestión para aumentar la eficacia del personal municipal: «No sobra nadie. La mayoría tienen su puesto ganado, pero los ciudadanos merecen mejorar el servicio».

Paco Becerra cuenta que, tras subirse el sueldo, la segunda medida de Ángel Viveros y su equipo «fue subir un 10% el IBI a todos los vecinos y un 100% a los industriales, autónomos y comerciantes». Paco Becerra se ha comprometido, si es alcalde el 28M, a revertir la política impositiva de Ángel Viveros y a bajar impuestos y recuperar deducciones y bonificaciones para familias, autónomos, comerciantes e industriales.

El candidato del PP en Coslada denuncia la «suciedad y abandono» de las calles de Coslada y el aumento, por ejemplo, de demandas al ayuntamiento por caídas de vecinos debido al mal estado de la vía pública. Y destaca un detalle que muestra la «dejadez» del equipo municipal: «Hace tres años se jubiló el inspector que velaba por el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio de limpieza y no se ha cubierto el puesto». Un abandono que, según Paco Becerra, es extensible al estado de las instalaciones deportivas municipales que fueron, hace años, un referente regional y nacional y que piensa revitalizar como objetivo primordial.

Paco Becerra denuncia el aumento de la okupación en Coslada y su vinculación a hechos delictivos: «Este equipo de gobierno protege a los okupas». Y denuncia la «sensación» de inseguridad que le trasladan los vecinos, más allá del 12% de reducción de la criminalidad en Coslada que se ha producido, según el delegado socialista del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Becerra denuncia el déficit de personal y la falta de medios en la Policía Local y se compromete a reforzar en cuatro años su plantilla y a actualizar su estructura y departamentos. Es tal la situación actual que, según Paco Becerra, el alcalde Ángel Viveros tiene un informe del responsable de la Policía Local advirtiendo que Coslada no puede acogerse al convenio VioGén porque no tienen policías suficientes. Viveros no ha hecho nada por remediarlo y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, según el portavoz popular. Dice que el equipo de gobierno de izquierdas «tiene aversión a los uniformes».

Paco Becerra ve con envidia la transformación, pujanza y dinamismo de Torrejón de Ardoz desde que se libró de gobiernos socialistas y de izquierdas y pasó a manos del Partido Popular con repetidas y abrumadoras mayorías absolutas. Dice que el tripartito de izquierdas en Coslada «es un equipo mediocre». Paco Becerra detalla en la entrevista los cuatro planes de inversión que pondrá en marcha tras las auditorías que realizará nada más llegar a la alcaldía, si gana el 28M, y se marca este objetivo: «Recuperaré el prestigio de Coslada y el lugar que le corresponde en el Corredor del Henares».