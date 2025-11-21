Mínimas de -3 grados, lluvia y nieve: los municipios más afectados de Madrid por el temporal

Madrid pasará un fin de semana frío. Muy frío. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este viernes en la Comunidad de Madrid apunta a unas temperaturas mínimas que alcanzan los 0ºC en toda la región y a heladas en toda la zona de la Sierra. Pero esto no es lo peor. Durante el fin de semana la AEMET advierte de fuertes descensos de temperatura, alcanzando números negativos.

Temperatura en la Comunidad de Madrid este viernes, 21 de noviembre

Para este viernes se prevé una jornada con cielos muy cubiertos y posibilidad de lluvias débiles, especialmente en la zona de la Sierra, donde la cota de nieve ascenderá hasta los 1.000 metros. En estas áreas también podrían formarse brumas y bancos de niebla durante la mañana. El viento soplará débil del noroeste.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán ligeramente, mientras que las mínimas —que se registrarán al final del día— apenas variarán. Los termómetros se moverán entre 0 °C y 9 °C en Madrid, entre –1 °C y 9 °C en Alcalá de Henares, de 0 °C a 10 °C en Aranjuez, entre –1 °C y 7 °C en Collado Villalba, de 0 °C a 9 °C en Getafe y entre 1 °C y 9 °C en Navalcarnero.

Frío helador en Madrid este fin de semana

Madrid encara un cierre de semana especialmente complejo debido a las condiciones meteorológicas extremas. Ante esta situación, las autoridades han emitido nuevos avisos y pautas de seguridad, insistiendo en que, durante los días más críticos, se reduzcan los desplazamientos al aire libre y se eviten las exposiciones prolongadas al frío. La recomendación es aún más importante en las franjas horarias en las que las temperaturas se desplomen y para quienes padezcan enfermedades o problemas de salud que puedan agravarse con el clima gélido.

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa la llegada de una masa de aire polar que hará desplomar los termómetros en Madrid. Las temperaturas máximas quedarán restringidas a apenas 7 u 8 grados, mientras que las mínimas se aproximarán a los 0 °C. En algunos puntos de la región, especialmente en enclaves elevados, se podrían registrar valores bajo cero y las primeras nevadas de importancia de la temporada.

Este será el día más frío en la Comunidad de Madrid

El día más duro será el sábado, cuando gran parte de la Comunidad, incluida la capital, amanecerá con –2 °C y localidades como Navalcarnero podrían bajar hasta los –3 °C. Detrás de este episodio de frío intenso estará el viento del norte, que comenzará a soplar con fuerza desde este viernes y hará que la sensación térmica sea aún más baja. A esto se sumarán cielos con intervalos de nubes y la posibilidad de precipitaciones débiles. Aun así, el fenómeno más destacado será la llegada de las primeras nevadas de entidad en lo que va de temporada.