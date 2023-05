Miguel Ángel Recuenco, candidato del PP por Leganés, es el hijo de un churrero que trabajó de sol a sol en aquella Leganés que acogió a inmigrantes de toda España que buscaban en Madrid un futuro mejor para sus familias. Y lo consiguió. Recuenco ayudaba a su padre en la churrería mientras estudiaba. Sacó el título de Derecho y el de profesor de Música y ejerció la abogacía hasta decidirse dar el salto a la política. «Un currante», dijo de él Isabel Díaz Ayuso hace unos días en el mitin que compartieron en la plaza de España de Leganés. Recuenco se ha hecho viral por llevar a los mítines a Ayuso y a Alfonso Serrano en un Seat 600, bautizado como «El PPcientos».

«Va a haber cambio en Leganés el domingo. Ahora lo que queremos es tener suficiente mayoría para no depender de nadie», dice a OKDIARIO el candidato del PP a esta ciudad del sur «rojo» de Madrid, que aspira a ser azul el domingo y a salir de 40 años de socialismo, salvo apenas una legislatura popular. «Queremos mayoría absoluta para volar solos», confiesa Miguel Ángel Recuenco con ambición y sin eufemismos. «Han sido tan malos gobernando Leganés que hay mucha ilusión y ganas de cambio», señala Recuenco, que detecta en la calle votantes del PSOE dispuestos a votarle a él para que el PP no dependa de Vox y «gobierne, me dicen, gente eficaz con sensatez y sentido común».

El alcalde socialista Santiago Llorente ha navegado toda la legislatura en las aguas turbulentas de sus pactos. Empezó con Más Madrid y Leganemos y al romper con ellos se apoyó en Ciudadanos, en otra muestra más de que el partido de Begoña Villacís, en cuanto ha podido, ha pactado con el PSOE y la izquierda. «Sólo querían repartirse el poder. Leganés no les importaba», afirma Miguel Ángel Recuenco, que cuenta que, con Más Madrid en el gobierno, los cargos de confianza eran de Ciudadanos y cuando Ciudadanos llegó al gobierno se nombraron cargos de confianza de Más Madrid.

«Y todos cobrando de los ciudadanos de Leganés», señala Miguel Ángel Recuenco. «Son unos mentirosos. Lo único que les preocupa es repartirse cargos», añade el candidato del PP, para quien votar el domingo a Ciudadanos es votar a la izquierda.

«Quiero resucitar Leganés que, a día de hoy, está muerta», tiene claro Miguel Ángel Recuenco. El aspirante popular a la alcaldía destaca la suciedad de una ciudad que, además, recibe la mayor cantidad de vertidos ilegales de la Comunidad de Madrid: «Son 200 hectáreas; o sea, 200 campos de fútbol llenos de porquería, sin que la policía vigile que no ocurra porque no hay agentes». El problema de los vertidos le lleva al de la seguridad: «Ha habido noches en las que, por falta de agentes, no ha habido ni un solo coche patrulla en las calles de Leganés». Una ciudad de 190.000 habitantes sin un solo policía en la calle: «Es una vergüenza. Yo incorporaré 100 policías a la plantilla de Leganés. Quiero una ciudad segura y limpia». Miguel Ángel Recuenco dice que defenderá «a las personas honradas y no a los delincuentes y los okupas como hace la izquierda».

Pedro Sánchez pasó también por Leganés para hacerse uno de sus vídeos fake en unas casas en construcción y junto a unos jóvenes de atrezzo y el alcalde. «El gobierno socialista -señala Miguel Ángel Recuenco – ha hecho cero viviendas. Las últimas promociones fueron durante el único gobierno del PP». «Santiago Llorente es sanchista. Está entregado totalmente a él», afirma el candidato del PP. Sánchez obra milagros. Laura Oliva, número dos del alcalde y esta legislatura su mano , dejó escrito de Pedro Sánchez, durante las primarias de 2016, que Sánchez era un «sectario, mezquino y mafioso».

«Sobre los terroristas en las listas de Bildu, el alcalde y Laura Oliva no han dicho nada», añade Miguel Ángel Recuenco. El PSOE de Leganés se negó en un pleno a dedicarle una plaza a Miguel Ángel Blanco. El candidato popular lamenta que Santiago Llorente no haya reclamado a Sánchez los 5.000 millones de euros del Plan de Cercanías que dejó aprobado el Gobierno de Rajoy y que afectaba a Leganés: «De esos 5.000 millones, Leganés ha recibido 0 euros».

Miguel Ángel Recuenco denuncia la política impositiva del ayuntamiento, con uno de los IBI más altos de la Comunidad de Madrid. El candidato popular cuenta que el alcalde socialista cobró a los comerciantes el 100 % de la tasa de basuras durante el covid pese a que los comercios habían estado cerrados por el estado de alarma y no habían podido generar basura: «Ya no es que les bajara impuestos o tuviera algún tipo de gesto o ayudas para recuperarse del tiempo que llevaban cerrados, es que encima les cobró ilegalmente una tasa de basura que se cobra por el servicio que presta». Recuenco promete bajar impuestos a comerciantes y empresas para atraer actividad y empleo y promete que irá reduciendo los 800.000 euros que el ayuntamiento cobra al Hospital Severo Ochoa: «Estos son los defensores de lo público».

Miguel Ángel Recuenco gobernará para todos y no de la manera «sectaria» que ha gobernado el PSOE con Ciudadanos y la izquierda. «Hace falta orden, gestión y motivación en el Ayuntamiento de Leganés. El equipo de gobierno está agotado, sin ilusión y sin ganas. Van a trabajar con pereza», afirma. «Si lideras el ayuntamiento tienes que ponerle ahínco y empeño para motivar a tus trabajadores», recuerda

Miguel Ángel Recuenco explica su proyecto en Legatech como distrito de innovación e inteligencia artificial. Y explica que para este y otros proyectos la relación con la Comunidad de Madrid debe ser fluida. «Tenemos el mejor talento de España en la Universidad Carlos III, pero se van de Leganés porque no hay oportunidades. Tenemos el Cluster de Inteligencia Artificial que ha hecho la presidente Ayuso. Y tenemos Madrid Network». Para Recuenco, hay que salir de Madrid a buscar talento.

«Estos 40 años de socialismo han sido un atraso», concluye del candidato del PP. «Los socialistas nos quieren resignados, encorsetados, con la mente empobrecida y con la paguita y la ayuda municipal para subsistir». Miguel Ángel Recuenco dice: «Yo me niego. Yo lo que quiero es que mis vecinos sean ricos, tengan espíritu emprendedor, el afán de prosperar y que se queden en Leganés a vivir». Para el candidato del PP, Andalucía es la referencia.