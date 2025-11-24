La lluvia vuelve a Madrid y la AEMET confirma que lo que llega no es normal: las peores horas

Las peores horas llevan a Madrid de nuevo, la AEMET confirma que la lluvia que llega no es normal, será mejor que nos preparemos para lo peor. El tiempo se acaba convirtiendo en protagonista de unas jornadas en las que todo puede ser posible, de la mano de unos cambios que serán esenciales. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días. Empezamos la semana con la mirada puesta a un cielo que nos puede dar más de una sorpresa.

Este otoño estamos teniendo una serie de episodios meteorológicos fuera de lo común. Por lo que, será el momento de apostar por un cambio de tendencia en el cielo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de otoño que parecerán de invierno. Será el momento de poner sobre la mesa un cambio en el tiempo de conectar directamente por una situación poco común que tendremos que empezar a ver llegar. Es hora de prepararse para las peores horas que tenemos por delante.

Las peores horas están por llegar a Madrid

Este inicio de semana puede ser realmente terrible para los que viven en Madrid, tendremos que empezar a pensar en una situación del todo inesperada en algunos tiempos en los que todo puede ser posible. Es hora de conectar de nuevo con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer directamente algunos detalles que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Esta receta final que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Empezamos la recta final de un mes de noviembre que nos ha traído el frío en cuestión de horas.

Cada vez más tenemos que estar pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que el desplome de temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

El corazón de España se prepara para un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de acción. Estaremos pendientes de una alerta que la AEMET se encarga de activar por estos motivos.

La AEMET confirma que llegan lluvias

En este otoño en el que las lluvias se han convertido en uno de los elementos más peligrosos para la población. Se suma un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede ser el que nos golpeará de lleno en este inicio de semana.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto en la Sierra e intervalos nubosos en el resto. Brumas y nieblas persistentes en zonas altas de la Sierra. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la Sierra en las horas centrales. Cota de nieve sobre 1200-1500 metros. Temperaturas mínimas en descenso, se alcanzarán al final del día. Temperaturas máximas en descenso en la Sierra y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en la Sierra. Viento del noroeste, flojo a moderado».

Las alertas estarán activadas: «Las temperaturas mínimas se darán al final del día en algunas zonas. Nieblas persistentes en zonas altas de la Sierra».

Lo que nos espera en nuestro país es un destacado cambio de ciclo: «Se prevé una intensa circulación atlántica asociada a una borrasca situada al norte de la Península y un anticiclón al suroeste. Dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste Galicia. Se esperan en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1600-2000 metros. En Canarias, poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular. Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país excepto ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos. Se esperan aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarios. Heladas débiles en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales. En Canarias, ascensos sobre todo en las máximas, que pueden ser notables en medianías».