La líder de Más Madrid, Mónica García, ha preguntado con insidia y mal gusto al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, si prefiere que se dirijan a él como «Enriqueta», parafraseando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, en modo de chanza y para burlarse de la «paridad» promulgada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ‘bautizó’ el pasado mes de marzo a su entonces vicepresidente con su nombre en femenino.

«Discúlpeme, señor presidente, porque no le he preguntado a usted si amparándose en la Ley 3/2016, que usted mismo votó, por cierto, y haciendo uso de la libertad que la misma le otorga en lo que autodeterminación de género se refiere, si prefiere que le llamemos durante la legislatura Enrique o Enriqueta. No se preocupe, por parte de nuestro grupo parlamentario tendrá todo el respeto porque tenemos todo el reconocimiento a una sociedad abierta que no discrimina ni abandona a nadie», ha lanzado Mónica García en la segunda sesión del Debate de Investidura celebrado este jueves.

La líder de Más Madrid, que ha pronunciado un discurso plagado de ataques indiscriminados a Isabel Díaz Ayuso y a su gestión, ha acusado a la presidenta de «mercadear» con los derechos de las personas transexuales, después de que Ayuso anunciara que va a modificar parte de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid.

Ayuso recordó el pasado mes de marzo que preside la comunidad autónoma que «más años ha estado gobernada por mujeres» y que, hasta el momento, no les ha hecho falta imponer por ley la «paridad». No obstante, ironizó con que, si era necesario, podría recurrir a la Ley Trans de Irene Montero que permite el cambio de sexo en el registro con el único requisito de que el interesado manifieste su voluntad de llevar a cabo esta modificación.

«Si es necesario, yo mañana lo que puedo hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, y con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños», ha afirmó en tono jocoso.

En otro orden de cosas, Ossorio ha llamado la atención a Mónica García al término de su intervención por haber utilizado, a su juicio, expresiones «contrarias a la cortesía parlamentaria».

«Ha calificado la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid como fanática y cruel y luego ha dicho que su acción se resume en un ‘que se jodan’», ha reprendido Ossorio a García, que le ha eximido de llamarle al orden por ser el segundo pleno de la legislatura pero le ha advertido que lo hará en futuras ocasiones.