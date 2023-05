Un Iglesias desquiciado redobla su acoso batasuno a Ayuso: anuncia una serie de TV contra su hermano

Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha anunciado que le gustaría grabar una serie de televisión sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Alguien tiene que decir la verdad en este país: [Isabel Díaz] Ayuso, es Usted una corrupta y esta es la cara de su hermano y no me compra con minutos de televisión. Y [José Luis] Martínez-Almeida es un pelele de Florentino Pérez. La cobardía es la derrota asegurada», ha comentado en su irrupción en la campaña del 28M de sus desconocidos candidatos a la Alcaldía de la capital y la Presidencia de la región.

A lo largo de su intervención, Iglesias ha fantaseado sobre cómo produciría una serie de televisión junto a David Simon, famoso guionista y creador de The Wire. «Yo no vengo a dar un discurso. Voy a hablar de series que sabéis que me gusta mucho. Estoy pensando en hacer una con David Simon que le han despedido de la HBO por estar en huelga. ¿Por qué no le propongo hacer una serie en Canal Red sobre Madrid, con empresarios y políticos corruptos, habría violencia policial sobre población racializada, desahucios, infravivienda con niños, barrios con mucho dinero, un campo de fútbol con un palco donde se hacen negocios, asesinatos sin resolver, cosas turbias como unas cremas robadas por una presidenta y la derecha mediática las saca… Una serie mejor o igual que The Wire», expone.

«Me sentaría con David Simon y, como seríamos los productores, algo tendríamos que mandar, le plantearía empezar con un episodio de esta campaña. Aparecería Alejandra Jacinto en un debate electoral desabrochándose la chaqueta y apareciendo la cara de un hombre que pocos conocían: Tomás Díaz Ayuso», agrega.

Iglesias supone que en ese punto David Simon espetaría: «Y ese Tomás Díaz Ayuso, ¿quién es?». A lo que el ex líder de Podemos aclararía: «Logró un contrato para una empresa que se dedicaba a cosas textiles para comprar mascarillas a 6 euros y se lleva casi 300.000 euros como mordida, como comisión. Sí, hay material para la serie. Y no fue la primera adjudicación. Hubo 18 contratos a su entorno: de trabajos en hospitales, iluminar calles… El hermano y su círculo se han llevado contratos por más de 2 millones de euros. La pregunta que me diría es obvia: ¿los medios y los partidos de izquierda habrán sacado su cara? La verdad es que no. Sólo Podemos».

A continuación sostiene que el PP plantó supuestamente un acuerdo de no agresión. «Os voy a contar un secreto. El PP llamó a Podemos para ofrecer un pacto: no habléis de Tomás Díaz Ayuso y hablaremos de vuestros candidatos en los medios de comunicación. En Madrid la mafia está acostumbrado a pactar con todo el mundo. La respuesta la tenéis en la lona en el barrio de Salamanca», relata Iglesias con misterio para desatar el aplauso de los presentes.

«Normal tener miedo con gente que hizo lo que hizo a Cristina Cifuentes mostrando un vídeo que demuestra que tiene un problema mental que se llama cleptomanía y con gente que hizo lo que hizo a Pablo Casado por decir que era un poco fuerte lo de Ayuso en la COPE. Es lógico tener miedo al enfrentarse a estos mafiosos», ha agregado sin querer citar a OKDIARIO y su exclusiva sobre la entonces presidenta madrileña. «Tiene todos los ingredientes para ser una buena serie», concluye Iglesias.