Halloween 2026 en el Parque Warner: cuándo es, precio de las entradas y los mejores planes

El Parque Warner es una de las mejores opciones para disfrutar de Halloween en familia o con amigos. El parque temático de San Martín de la Vega, con hasta 35 atracciones mecánicas, se prepara ya para recibir a multitud de asistentes que quieren pasar un buen rato en un ambiente lleno de terror, sustos y emoción asegurada.

Cuándo es Halloween 2026 en la Warner de Madrid

La temporada de Halloween 2026 en el Parque Warner de Madrid comenzó el pasado 26 de septiembre y durará hasta el 2 de noviembre. Durante algo más de un mes, se podrá disfrutar de «una experiencia inolvidable con una ambientación espectacular, personajes sorprendentes, animación en las calles y shows para todas las edades», según la organización de Warner.

Entradas para el Parque Warner en Halloween 2026: precio y cómo comprar

El precio de la entrada varía dependiendo del día que se escoja. Hoy, 17 de octubre, la entrada general del Parque Warner en taquilla cuesta 62,90 euros, mientras que la junior (entre 100 cm y 140 cm) y la reducida, que abarca la senior (mayores de 65 años), personas con discapacidad (igual o +33%) y familia numerosa (precio por persona), cuestan ambas 56,90 euros.

El día de Halloween, 31 de octubre, la entrada general, tanto en taquilla como online, cuesta 62,90 euros, al igual que el Día de Todos los Santos (1 de noviembre). Tanto las entradas junior como la reducida alcanzan los 56,90 euros ambos días.

La compra de las entradas vía online es ligeramente más barata en determinados días, como en el día de hoy, con un descuento de 5 euros en la entrada general, costando 57,90, y con una reducción de 4 euros en las entradas junior y reducida, con un coste de 52,90 euros.

Todos aquellos que quieran incluir extras, que van desde packs de terror a parking cubierto o servicio de alimentación, tendrán que contar con un gasto adicional al de su entrada que va desde los 6,90 hasta los 61 euros, en función de lo que se escoja.

Los mejores espectáculos en la Warner en Halloween 2026

Los espectáculos para el día de hoy combinan tanto espectáculos al aire libre como eventos cerrados con aforo. Los espectáculos para los días 31 de octubre y 1 de noviembre aún no están disponibles.

Estos son los espectáculos al aire libre (17 de octubre):

EL DÍA DE MUERTOS: Espectáculo de calle. Sonido alto. Junto a Restaurante El Rancho – Old West Territory. Horarios: 15:30/18:30/19:30/20:30.

Espectáculo de calle. Sonido alto. Junto a Restaurante El Rancho – Old West Territory. Horarios: 15:30/18:30/19:30/20:30. GOTHAM CITY STUNTSHOW: Espectáculo de calle. Sonido alto. Acudir con antelación de 45 minutos. Plaza del Ayuntamiento de Gotham City – DC Superheroes World. Horarios: 16:00/18:00/20:00/22:30.

Espectáculo de calle. Sonido alto. Acudir con antelación de 45 minutos. Plaza del Ayuntamiento de Gotham City – DC Superheroes World. Horarios: 16:00/18:00/20:00/22:30. TRICK OR TREAT PARTY PARADE: Espectáculo de calle. Sonido alto. En: Hollywood Boulevard. Horario: 17:15.

Espectáculo de calle. Sonido alto. En: Hollywood Boulevard. Horario: 17:15. SUPERSTARS OF HALLOWEEN PARADE: Espectáculo de calle. Sonido alto. Desde Set de Nueva York a Hollywood Plaza – Movie World Studios y

Hollywood Boulevard. Horario: 23:30.

Estos son los eventos cerrados con aforo (17 de octubre):